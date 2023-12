Inter, via Dumfries e scippo alla Juve: che affare sull’asse Italia-Spagna

Possibile addio per un titolare di Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno però già trovato il sostituto: ecco il possibile affare

In casa Inter non ci sono certo giocatori incedibili. Beppe Marotta negli ultimi anni è stato bravissimo nel vendere i propri talenti a caro prezzo, rimpiazzandoli con altri di pari livello.

Questa estate, ad esempio, è toccato a Onana fare le valigie dopo una stagione praticamente perfettamente. Il portiere, oggi al Manchester United, ceduto a caro prezzo, è stato, fin qui, sostituito nel migliore dei modi da Sommer. Ma in passato è successo con altri calciatori, come con Dumfries, acquistato dopo la partenza di Hakimi. Il marocchino era certamente di un’altra pasta, ma l’olandese non lo ha certo fatto rimpiangere.

L’ex Psv Eindhoven, che vedrà scadere il proprio contratto con i nerazzurri, il 30 giugno 2025, potrebbe essere già pronto a partire. In caso di offerta giusta Dumfries farebbe, infatti, le valigie e verrebbe prontamente rimpiazzato.

Calciomercato Inter, Foyth per sostituire Dumfries

Secondo quanto scritto da TodoFichajes, potrebbe essere questo lo scenario nel 2024, con Dumfries che sembrerebbe destinato a trasferirsi in Spagna e più precisamente a Madrid.

Beppe Marotta – si legge, inoltre – avrebbe già individuato il sostituto dell’olandese. Si tratta di Juan Foyth, accostato nei giorni scorsi anche alla Juventus.

Il calciatore, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2026, potrebbe così cambiare aria. Un addio a gennaio, al ‘Submarino Amarillo0, non è da escludere. L’ex Estudiantes ha una clausola rescissoria da 54 milioni di euro. I bianconeri lo seguono da tempo, ma come scritto su Calciomercato.it, il club di Torino non ha mosso passi concreti per il 25enne. Se la notizia dovesse essere confermata, potrebbe aprirsi un nuovo derby di mercato.

Sono davvero parecchi i giocatori che anche in questi giorni sono finiti nel mirino di entrambe le squadra, dai difensori Djalo e Kelly, passando per Zielinski, che ha dato priorità al Napoli, ma che piace sia ai nerazzurri che ai bianconeri.