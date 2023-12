Chiellini di nuovo alla Juve: l’annuncio sul grande ritorno

Giorgio Chiellini sta vivendo la fase conclusiva della sua straordinaria carriera da calciatore. Il futuro resta invece ancora da scrivere: l’annuncio sulla Juventus

Il Los Angeles Fc di Giorgio Chiellini sfiderà i Columbus Crew per la finalissima di MLS. L’ex difensore della Juventus va a caccia dell’ennesimo titolo della sua straordinaria carriera, ormai giunta nella fase conclusiva.

Si tratta di una finale che promette scintille ed emozioni, con i losangelini che vorrebbero bissare il grande successo dello scorso anno. Una vittoria che desidera ardentemente anche lo stesso Chiellini, che a 39 anni ha ancora tutta l’intenzione di scrivere il suo nome ulteriormente nella storia del calcio.

Una storia che si intreccia con quella personale, che lo porterà prima o poi anche a porre la parola fine sulla sua carriera da calciatore. Di questo e molto altro ha parlato lo stesso Chiellini in una lunga intervista a ‘The Athletic’: “Cosa voglio fare dopo il ritiro? La mia aspirazione è lavorare di più nel management. Ho una laurea in economia e un MBA in calcio. Il coaching richiede una tale dedizione al lavoro e ora non me la sento”.

Calciomercato Juventus, Chiellini apre al ritorno: l’annuncio

Ha quindi le idee molto chiare per il post ritiro Chiellini, che vorrebbe un ruolo manageriale nel mondo del calcio. Un lavoro che potrebbe intrecciarsi anche con la Juventus.

A questo proposito sulla volontà di un ritorno a Torino ha ammesso: “Sì. Non voglio essere un bugiardo, nel mio futuro vedo la Juventus. Non so in quale ruolo, ma è un posto dove ho trascorso quasi metà della mia vita. Sono ancora molto legato a ognuno di loro e sono molto felice che stiano facendo una buona stagione”.

Un legame forte quello d Chiellini certificato anche dalla voglia di riassaporare l’ambiente bianconero: “Non vedo l’ora di tornare allo stadio e guardarli durante le vacanze di Natale, ma non ho fretta. Mi sto godendo la vita qui con la mia famiglia”. Sulla corsa scudetto invece: “Sono più costanti in campionato quest’anno, questa è stata la loro debolezza l’anno scorso. Vedremo se riusciranno a stare vicini all’Inter entro marzo. Forse, se l’Inter andrà lontano in Champions League, riuscirà a riprenderli. Ma sarà dura, la favorita adesso è l’Inter”.