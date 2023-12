Cambia il regolamento durante il campionato, ricorso UFFICIALE

Svolta epocale durante il campionato, con la modifica del regolamento decisa dall’Assemblea: ricorso già presentato

Il calcio italiano e non solo versa senza dubbio in un periodo di crisi profonda che dura ormai da diversi anni. Il Covid ha di sicuro acuito i grossi problemi del pallone europeo, a livello economico e non solo. Modifiche ai regolamenti, settori giovanili, diritti tv, società e leghe sommerse dai debiti, calo degli appassionati davanti alla tv. Va detto però che pure dall’altra parte del mondo non è che se la passino granché.

Ad esempio in Argentina la discussione è di quelle importanti a proposito di una modifica basilare come il numero di squadre retrocesse dalla prima alla seconda divisione, passate da due a tre. Fino a pochi mesi fa a ‘scendere’ erano l’ultima in classifica e altre due decise in base a coefficienti che tengono conto dei punti ottenuti dalle formazioni nell’ultima stagione e nelle due stagioni precedenti in massima serie. Una sorta di media punti delle ultime tre stagioni. Le due squadre con la media peggiore retrocedono in Primera Nacional. Il conto, però, durante il campionato, è diminuito e si è deciso di ricorrere a uno spareggio. E c’è chi però non ci sta. Come riporta ‘Tyc Sports’, quasi una settimana prima dello spareggio contro il Gimnasia, la dirigenza del Colon ha chiesto alla Federcalcio argentina l’annullamento della retrocessione, sostenendo che il regolamento del torneo era stato modificato nel mezzo della stagione.

Argentina, diminuiscono le retrocessioni durante la stagione: il Colon fa ricorso

Un ricorso tempestivo e presentato in maniera corretta, ma che ha possibilità di successo davvero molto basse. Nel documento del ricorso il Colon sostiene che la modifica avrebbe dovuto essere apportata dal Comitato Esecutivo e non dall’Assemblea. Inoltre si riferisce anche al fatto che non tutti i rappresentanti erano presenti alla stessa Assemblea, ad esempio era assente il Talleres.

E quando è stato modificato il numero di retrocessioni, il regolamento non specificava cosa succedeva se una squadra fosse stata ultima sia per la media punti che nella classifica generale. Come detto, però, è molto difficile che il Colon abbia successo e quindi si rimarrà con 28 squadre in Primera Division. Il 22 giugno l’Assemblea Straordinaria aveva deciso di annullare all’unanimità una delle tre retrocessioni, la seconda per medie. Un provvedimento che faceva comodo, si legge, ad alcuni leader calcistici. Il Colon ha conquistato 45 punti nella classifica generale, gli stessi del Gimnasia, motivo per cui la seconda retrocessione in Primera Nacional (l’altra era l’Arsenal) è stata risolta con uno spareggio sul campo del Newell’s. Con la vittoria del Gimnasia grazie al gol di Nicolas Colazo.