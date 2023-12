Zaniolo sotto accusa: il tweet è una sentenza, ‘cacciato’ via

Nicolò Zaniolo fa discutere anche in Inghilterra con un post sui social che scatena i tifosi dell’Aston Villa e non solo

Non solo Luciano Spalletti. Nicolò Zaniolo non sta trascorrendo giorni felici tra le frecciate arrivate dal commissario tecnico dell’Italia e le critiche che gli piovono addosso in Inghilterra.

Il trasferimento all’Aston Villa, dopo sei mesi positivi al Galatasaray, avrebbe dovuto rappresentare il trampolino di (ri)lancio per l’attaccante italiano, ma finora le cose sono andate in maniera diversa. Lo score di questa prima parte di stagione è deludente: sedici apparizioni, per un totale di circa ottocento minuti in campo, zero gol e zero assist all’attivo.

Statistiche che sono sinonimo di flop ed è così che è considerato in Premier League il 24enne ex Roma. I tifosi dei Villans non sono certo teneri nei suoi confronti, così come la stampa non ci va leggera quando si tratta di criticarlo. Per conferma basta guardare il tweet pubblicato da Whoscored proprio su Zaniolo. Un post che descrive le caratteristiche tecniche del calciatore, dividendo punti di forza e punti di debolezza.

Zaniolo nel mirino, il tweet: “Non ha punti di forza”

Il ‘problema’ è rappresentato dal fatto che alla voce punti di forza, non c’è niente: “Il giocatore non ha significativi punti di forza” si legge nel post.

Dall’altro lato, la lista dei difetti è lunga e contempla praticamente tutti i fondamentali del calcio: dal possesso palla ai passaggi, dai duelli aerei alla finalizzazione, non dimenticando i cross, il contributo difensivo e la disciplina.

Un tweet fatto sicuramente per accendere la discussione e l’obiettivo è stato centrato in pieno visto che i tifosi inglesi sono accorsi a commentare. Tutti (o quasi) contro Zaniolo che è stato bersagliato anche nei commenti, con più di una persona che ha chiesto il suo addio immediato all’Aston Villa: “È stato preso per fare gol e aiutare la squadra – scrive un utente – ma non fa altro che postare storia Instagram a torso nudo. Abbiamo lanciato una petizione per farlo andare via”.

C’è anche qualche tifoso che sostiene Zaniolo e critica il tweet, ma di certo il 24enne si aspettava tutt’altro approccio con il calcio inglese. Arrivato in prestito con diritto di riscatto, per l’ex Roma ci sono ancora diversi mesi per poter far cambiare idea agli scettici e magari convincere anche Spalletti che “le abitudini non corrette” sono ormai solo un ricordo.