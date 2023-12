Squalifica Mourinho, la risposta del presidente dell’Aia | VIDEO CM.IT

Squalifica Mourinho, la risposta del presidente dell’Aia Pacifici e il commento di Antognoni in vista di Roma-Fiorentina

La sfida di domenica sera in programma all’Olimpico tra Roma e Fiorentina si appresta a diventare una delle più interessanti della 15esima giornata di Serie A. Quello tra viola e giallorossi sarà uno dei tre big-match insieme a Juventus-Napoli e ad Atalanta-Milan.

Le due squadre sono separate da un solo punto e in piena corsa per la zona Champions League. Quella dell’Olimpico sarà sicuramente una gara da non perdere, anche se in panchina rischia di mancare uno dei grandi protagonisti, José Mourinho. Il tecnico portoghese potrebbe infatti venire sospeso per due giornate dopo quelle che erano state le dichiarazioni nei confronti dell’arbitro Mercenaro alla vigilia della sfida contro il Sassuolo.

🔴Il presidente dell’Aia Carlo Pacifici dribbla la questione squalifica #Mourinho: “Non faccio parte della giustizia”

‼️La vicenda resta ancora al vaglio della Procura Figc e il presidente preferisce non commentare@calciomercatoit #ASRoma #SassuoloRoma pic.twitter.com/0Zd6rrVMHG — Francesco Iucca (@francescoiucca) December 6, 2023

La vicenda resta al vaglio della Procura della Figc, ma il presidente dell’Aia Carlo Pacifici ha preferito non commentare. Interpellato sull’argomento, il numero uno dell’Aia ha preferito dribblare la questione: “Non faccio parte della giustizia” ha dichiarato.

Roma-Fiorentina, Antognoni punzecchia Mourinho

Di quella che sarà la sfida dell’Olimpico ha parlato anche la bandiera viola Giancarlo Antognoni.

🚨🟣#Antognoni punge indirettamente #Mourinho prima di #RomaFiorentina: “Non si può non elogiare, ha vinto tutto. #Italiano è un allenatore moderno. Stavolta forse gli allenatori potranno risultare protagonisti durante la partita più che prima” @calciomercatoit #ASRoma pic.twitter.com/oNT0bOFklS — Francesco Iucca (@francescoiucca) December 6, 2023

“Roma e Fiorentina sono due squadre con ottimi giocatori e in buona condizione. Vedremo cosa succederà. La Roma avrà 70mila persone ad incitarla ed è avvantaggiata giocando in casa anche per questo. Mourinho e Italiano? Mourinho non si può non elogiare, ha vinto tutto. Italiano è allenatore moderno, predilige nella fase offensiva il suo credo. In questo caso gli allenatori potranno diventare protagonisti forse durante la gara più che prima”.