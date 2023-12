Offerta indecente a Calhanoglu: 43 milioni sul tavolo dell’Inter

Hakan Calhanoglu incanta con la maglia dell’Inter: le big di Premier League si rifanno sotto per il metronomo di Inzaghi

È uno dei trascinatori dell’Inter di Simone Inzaghi che punta dritta alla seconda stella. Hakan Calhanoglu domina a centrocampo, leader tecnico della compagine nerazzurra.

Il turco ha spaccato la contesa nel big match in casa del Napoli, grazie a un bolide dal limite di rara potenza e precisione. La marcia dell’Inter continua in testa al campionato, operando il controsorpasso ad opera della Juventus. Guidata dai suoi alfieri, tra cui spicca Calhanoglu a dirigere l’orchestra nerazzurra. L’ex Milan fa le fortune di Inzaghi, con l’Inter che nell’estate 2021 lo ha strappato a parametro zero ai cugini rossoneri. Il classe ’94 ha trovato una nuova dimensione con Inzaghi in panchina, reinventandosi in un eccellente regista. Calhanoglu è decisivo anche in zona gol: sono già 7 i centri stagionali tra campionato e Champions League, con un assist anche all’attivo. Il turco è implacabile inoltre da dischetto con cinque centri su altrettanti rigori calciati.

Calciomercato Inter, le big di Premier preparano l’assalto a Calhanoglu

Indispensabile per Inzaghi, con la dirigenza di Viale della Liberazione che lo ha blindato lo scorso luglio con il rinnovo fino al 2027.

Anche per allontanare le sirene delle big estere, specialmente dalla Premier League. Da Oltremanica rimbalza infatti dell’interesse per Calhanoglu di Chelsea e Liverpool, a caccia di un centrocampista dalla caratteristiche dell’ex Milan e Bayer Leverkusen per rinforzare adeguatamente la mediana. Il turco in chiave ‘Reds’ si aggiunge a Barella, altro profilo assai gradito al tecnico Klopp. In passato per Calhanoglu ci aveva provato senza esito anche West Ham e Newcastle, con l’Inter che ha rispedito al mittente un assegno da 43 milioni di sterline (50 milioni di euro al cambio). Per Marotta e Ausilio è incedibile, a meno che non arrivi in Viale della Liberazione un’offerta indecente: ma quello sarebbe un altro discorso…