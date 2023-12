“Offerta giusta per la Juventus”: Giuntoli lo cede per 40 milioni

Intervenuto nel corso della diretta Twitch di calciomercato.it, il giornalista ha toccato un argomento caldo in casa Juventus. Le ultime

Il rocambolesco successo strappato all’U Power Stadium di Monza ha rinvigorito le certezze della Juventus. I bianconeri, che continuano a tallonare l’Inter a due lunghezze di distanza, saranno attesi dal delicato confronto dell’Allianz con il Napoli, autentico spartiacque della stagione. A tenere banco, però, sono anche le voci di mercato.

Sia in entrata che in uscita i bianconeri potrebbero valutare occasioni importanti da capitalizzare. Ragion per cui, i radar di Giuntoli e dell’area mercato della Juventus non sono puntati soltanto sui diversi profili attenzionati per la mediana. Il focus sulle cessioni, ad esempio, rappresenterà un inevitabile punto di non ritorno. Oltre a Iling Junior, ad esempio, negli ultimi giorni si sono intensificate le voci anche sul fronte Yildiz. Come anticipato da calciomercato.it, il talentuoso attaccante turco è finito nel mirino del Liverpool, che ne sta valutando da molto vicino la crescita.

Calciomercato Juventus, intrigo Yildiz: “Valutazione da 40 milioni”

Sebbene fino a questo momento non siano ancora arrivate alla Juventus offerte concrete, il tema Yildiz sta diventando di dominio pubblico. Sulla questione è intervenuto anche Paolo Bargiggia nel corso della diretta Twitch di TV PLAY.

Secondo Bargiggia, infatti, la Juventus si priverebbe di Yildiz nel caso in cui arrivasse un’offerta considerata irrinunciabile dai bianconeri: “La Juve venderebbe Yildiz in caso di proposta giusta. La valutazione è di 40 milioni”. Ricordiamo che la Vecchia Signora ha rinnovato la fiducia al suo gioiellino in diversi modi: non solo garantendogli un ruolo in prima squadra, ma anche prolungandogli il contratto fino al 2027, senza clausola rescissoria. La Juventus crede fortemente nelle qualità del suo gioiello al punto da respingere le diverse proposte di prestito arrivate per lui nei mesi scorsi.

Lo scenario, però, potrebbe nuovamente cambiare nel caso in cui un’offerta concreta faccia saltare il banco. A tal fine il pressing dalla Premier non è affatto da trascurare e non è escluso che porti a risvolti importanti nel corso delle prossime settimane. Scenario in evoluzione: seguiranno aggiornamenti.