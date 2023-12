Follia allo stadio: la sospensione è UFFICIALE

Protagonisti dentro e fuori dal rettangolo verde. Il provvedimento ufficiale fuga ogni tipo di dubbio. C’è la chiusura del settore ospiti

In questi istanti si sta disputando una gara molto importante del campionato francese. A cavallo del primo tempo, il Marsiglia sta regolando il Lione per effetto delle reti messe a segno da Vitinha e Murillo. Il confronto del Velodrome al momento non sta facendo registrando scontri di alcun tipo, a differenza di quanto avvenne lo scorso 29 ottobre.

Sono tristemente noti gli scontri che causarono il rinvio del match. Disordini che in cui a farne le spese fu – tra gli altri – anche l’ex tecnico del Lione, Fabio Grosso, a cui furono applicati 15 punti di sutura. Dal canto loro sugli spalti del Velodrome, poco prima che si optasse per il rinvio del match, alcuni tifosi del Lione si erano resi protagonisti di un altro episodio spiacevole. Posti in custodia di Polizia a Marsiglia, tre tifosi dell’OL erano stati accusati di “provocazione all’odio razziale e insulti razziali”. Ragion per cui la Commissione Disciplinare aveva deciso di avviare un’indagine sul caso. Il verdetto definitivo è arrivato proprio mentre le due squadre erano scese in campo per disputare il match rinviato.