Conte torna in Serie A: scelta a sorpresa

Scelta fatta per il tecnico, pronto a fare il suo rientro nel massimo campionato dopo l’avventura al Tottenham

Attorno alla panchina di Stefano Pioli, in occasione di Milan-Frosinone, si respirava aria di ultima spiaggia. Il successo contro i laziali ha così permesso ai rossoneri di spazzare via ogni tipo di rumors.

Ma il futuro del tecnico di Parma resta comunque tutto da scrivere e a fine stagione si faranno tutte le valutazioni del caso, per capire se proseguire insieme o no. Ma in estate tante panchine in Serie A potrebbero cambiare. Chi avrà un nuovo allenatore certamente è il Napoli: difficile che Mazzarri venga conferma.

Dovrebbero avere una guida diversa, con molta probabilità, anche la Roma e la Juventus. Le possibilità di rivedere in Serie A, Antonio Conte, appaiono, dunque, molto alte.

Conte in Serie A: i tifosi scelgono il Milan

Nelle ultime ore stanno facendo discutere le dichiarazioni dell’ex vice di Conte, Alessio, che non ha escluso l’ipotesi di Milan.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 🔥 Alessio, ex vice di Antonio #Conte, non esclude l'ipotesi #Milan per l'ex #Juve ed #Inter. Su quale panchina stravolgerebbe gli equilibri della #Serie A❓ — calciomercato.it (@calciomercatoit) December 6, 2023

Proprio la squadra rossonera è la più votata nel sondaggio di Calciomercato.it, proposto su X. Ai nostri utenti è stato chiesto su quale panchina Conte stravolgerebbe gli equilibri della Serie A. Il Diavolo ha così raccolto il 42,4% dei voti.

Alle spalle del Milan, si è piazzato il Napoli, con il 27,1%. Proprio gli azzurri sono stati quelli che lo hanno più cercato nell’ultimo periodo, ma senza successo. La Juventus, che è la squadra, secondo i rumors, più accreditata ad avere Conte in panchina, ha raccolto il 15,3% come la Roma.