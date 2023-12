Asse Milan-Barcellona: l’affare a tre squadre si fa a gennaio

Il Milan pesca in Spagna, l’affare riguarda anche il Barcellona. L’indiscrezione e tutti gli aggiornamenti di calciomercato

Il calciomercato invernale si avvicina ed il Milan, alla luce dei tantissimi infortuni, è pronto a tornare protagonista anche in entrata.

Come noto, la priorità è anche un vice Theo Hernandez ed il nome in cima alla lista è quello di Juan Miranda. Il terzino è in scadenza di contratto a giugno e, salvo sorprese, non rinnoverà con il Betis. La società spagnola ha così deciso di ascoltare le offerte per gennaio e valuta il calciatore almeno 4-5 milioni di euro. I rossoneri sarebbero in pole per la sua firma invernale.

Calciomercato Milan, Miranda dal Betis: sorride anche il Barcellona

Secondo quanto riportato da ‘Sport’, l’affare interessa anche il Barcellona di Xavi: il club blaugrana, infatti, ha il 50% sulla futura rivendita del calciatore.

Potrebbe essere proprio Miranda il primo colpo invernale del Milan di Furlani e Moncada. Un’importante occasione low cost da anticipare a gennaio per occupare uno dei tasselli mancanti nella rosa di Stefano Pioli. Vi terremo aggiornati.