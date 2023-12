Arbitri Serie A, Orsato per Juventus-Napoli. E Massa torna subito in campo

Le ultime news Serie A riguardano le designazioni degli arbitri per la 15esima giornata. Il big match tra Juve e Napoli va ad Orsato

Sono stati designati gli arbitri della quindicesima giornata del campionato di Serie A. Un turno spalmato su quattro giorni che si aprirà venerdì con la super sfida tra Juventus e Napoli che sarà diretta da Orsato, mentre gli altri big match di sabato tra Atalanta e Milan e di domenica tra Roma e Fiorentina sono stati affidati rispettivamente a La Penna e Rapuano.

A chiudere il programma lunedì sarà invece lo scontro salvezza tra Cagliari e Sassuolo per il quale è stato scelto Mariani. Dopo le polemiche per la direzione di Napoli-Inter, invece, non è stato fermato l’arbitro Massa, che tornerà subito in campo per l’incontro di cartello della Serie B tra Parma e Palermo. Ecco tutti gli accoppiamenti:

JUVENTUS – NAPOLI Venerdì 08/10 h. 20.45

ORSATO

PERETTI – PERROTTI

IV: MARCENARO

VAR: DI PAOLO

AVAR: PAGANESSI

VERONA – LAZIO Sabato 09/11 h.15.00

AYROLDI

ROCCA – CIPRIANI

IV: TREMOLADA

VAR: PATERNA

AVAR: DI VUOLO

ATALANTA – MILAN Sabato 09/11 h.18.00

LA PENNA

IMPERIALE – VECCHI

IV: SACCHI

VAR: MARINI

AVAR: DI MARTINO

INTER – UDINESE Sabato 09/11 h.20.45

DI BELLO

BOTTEGONI – DI MONTE

IV: PRONTERA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: ABBATTISTA

FROSINONE – TORINO h. 12.30

MASSIMI

BACCINI – VIGILE

IV: BARONI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MAZZOLENI

MONZA – GENOA h. 15.00

COLLU

BINDONI – TEGONI

IV: ABISSO

VAR: IRRATI

AVAR: MIELE

SALERNITANA – BOLOGNA h. 18.00

SOZZA

SCATRAGLI – BERCIGLI

IV: DI MARCO

VAR: VALERI

AVAR: MAGGIONI

ROMA – FIORENTINA h. 20.45

RAPUANO

ROSSI L. – ROSSI C.

IV: MARESCA

VAR: AURELIANO

AVAR: DIONISI

EMPOLI – LECCE Lunedì 11/12 h. 18.30

COLOMBO

DI IORIO – CAPALDO

IV: MANGANIELLO

VAR: GARIGLIO

AVAR: VALERI

CAGLIARI – SASSUOLO Lunedì 11/12 h. 20.45

MARIANI

DEI GIUDICI – LAUDATO

IV: FELICIANI

VAR: NASCA

AVAR: AURELIANO