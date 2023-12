Rivoluzione bianconera in attacco: era titolare, dopo l’infortunio ha perso il posto

Rivoluzione dei bianconeri nel reparto avanzato: un infortunio stravolge le gerarchie, ecco chi perde il posto e chi scala le gerarchie.

Non è una stagione facile per l’Udinese che, dopo un avvio difficile che ha portato all’esonero di Sottil con il conseguente arrivo di Gabriele Cioffi, sembra essersi ripresa piano piano, complici -anche- i gol di Lorenzo Lucca, autore di ben 4 reti in campionato (ed una in Coppa Italia).

Un buon avvio di stagione per il ragazzo arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto dal Pisa, il quale si è da sempre dimostrato il vero e proprio bomber della compagine friulana.

Success, al contrario, dal punto di vista realizzativo ha sempre fatto più fatica a tal punto da non essersi ancora sbloccato nell’annata corrente. L’attaccante classe 1996, però, era da sempre considerato il titolare della squadra, anche e soprattutto per l’apporto in termini di gioco e sacrificio che riusciva a garantire in campo.

Con il suo infortunio, patito durante la gara contro l’Hellas Verona dopo soltanto tre minuti dal fischio d’inizio. Il problema al flessore della gamba destra è ancora tutto da valutare in termini sia di entità sia per quanto concerne le tempistiche di recupero, tuttavia questa potrebbe essere per Lucca una grandissima occasione: ecco perchè.

Udinese, Lucca titolare dopo l’infortunio di Success? La situazione

L’infortunio al flessore di Success potrebbe destabilizzare le gerarchie dell’Udinese in attacco: se, infatti, lui e Roberto Pereyra erano da sempre considerati i titolari, con lo stop forzato del nigeriano qualcosa potrebbe cambiare.

Lucca, infatti, scalpita e potrebbe cogliere questa vera e propria grande chance per confermarsi non solo il bomber assoluto dell’Udinese, ma anche e soprattutto trovare più continuità in termini di minutaggio.

Le reti messe a segno in quest’annata, infatti, hanno permesso di far guadagnare punti pesanti in campionato, mentre in Coppa Italia hanno permesso di passare il turno contro il Catanzaro (salvo poi essere eliminati dopo i tempi supplementari nel turno successivo contro il Cagliari.

Questo stop forzato del compagno di reparto potrebbe essere una grande occasione per l’ex Ajax di trovare finalmente continuità di rendimento, ma molto dipenderà dalle sue prestazioni. Le premesse, però, sono ottime: Cioffi dovrà prendere una decisione.