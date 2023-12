Milan, riecco Leao: il punto sul portoghese dopo gli esami | CM.IT

Rafa Leao ha svolto gli esami dopo la lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra

Riecco Rafa Leao. Il portoghese era atteso in giornata dagli esami del caso per avere il via libera dopo la lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra.

La tanto attesa sentenza positiva, dopo il guaio patito lo scorso 11 novembre, è così arrivata: come appreso da Calciomercato.it, l’attaccante è guarito. Il giocatore può così entrare nell’ultima fase del lavoro di riatletizzazione individuale sul campo. Nei prossimi giorni verrà valutata nuovamente la situazione. Ad oggi la sua presenta contro l’Atalanta appare complicata, ma ne sapremo di più nei prossimi giorni.

Si può dare per certa, invece, la sua convocazione per la sfida in Inghilterra contro il Newcastle, l’ultima della fase a gironi di Champions League.

Milan, da Kjaer a Okafor: il punto sugli altri recuperi

Vede il centro anche Simon Kjaer. Il danese, più avanti nel lavoro, ha svolto allenamento di corsa e proseguirà in progressione il lavoro di riatletizzazione. Ulteriori valutazioni verranno effettuate nei prossimi giorni.

C’è la speranza di rivederlo contro l’Atalanta, ma è più facile che Pioli decida di affidarsi ancora a Theo Hernandez al centro della difesa, al fianco di Fikayo Tomori.

Per quanto riguarda Noah Okafor il suo rientro potrebbe avvenire contro il Monza: il suo recupero, infatti, sta procedendo bene. Buone notizie, dunque, per Stefano Pioli che ben presto riavrà in gruppo tre pedine fondamentali in un dicembre che si preannuncia davvero caldo.