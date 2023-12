Inter, problema per Arnautovic: Inzaghi trema

Problema per Inzaghi che deve fare i conti anche con il problema di Arnautovic; l’attaccante si è infortunato nella trasferta di Napoli

L’Inter è reduce dalla brillante vittoria in casa del Napoli; un tre a zero che certifica la forza di una squadra in grado di superare le difficoltà (emergenza difensiva) e sfruttare le proprie qualità per far male all’avversario. Il successo ha riportato la vetta della classifica ai nerazzurri dopo il momentaneo sorpasso della Juventus post vittoria in casa del Monza.

Una serata dolce amara per Inzaghi che deve fare i conti con due infortuni: parliamo di de Vrij e Dumfries con il primo costretto ad alzare bandiera bianca dopo solamente diciotto minuti di gioco. Problemi non di poco conto considerando un reparto, quello difensivo, privo anche di Pavard e Bastoni.

Al Maradona ha giocato Carlos Augusto da braccetto del reparto arretrato e, quasi sicuramente, dovrà ricoprire questo ruolo anche contro l’Udinese nel prossimo match di campionato. Non solo problemi difensivi per l’Inter che ha dovuto affrontare il problema capitato ad Arnautovic.

Inter, infortunio per Arnautovic: tre settimane con il tutore

L’attaccante, tornato da poco dopo l’infortunio subito in casa dell’Empoli, è stato mandato in campo da Inzaghi a pochi minuti dal termine. In seguito ad un contrasto di gioco è rimasto a terra per un problema alla mano. Nel primo pomeriggio di oggi ha effettuato i controlli del caso che hanno evidenziato una piccola frattura alla prima falange del mignolo sinistro.

Problema non proprio semplicissimo che obbligherà il centravanti a scendere in campo, per le prossime tre settimane, con il dito steccato e protetto. L’esperienza nerazzurra di Arnautovic, fino a questo momento, non si può certo considerare positiva; prima il lungo stop per l’infortunio subito nel match con l’Empoli (distrazione muscolare alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra) e ora questo piccola problema.

Inzaghi in ogni caso potrà contare sull’ex Bologna nelle prossime partite dove i nerazzurri dovranno guadagnarsi il primo posto nel girone di Champions e andare all’Olimpico a sfidare la Lazio.