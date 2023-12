Bufera Napoli-Inter: arriva il verdetto dell’AIA sull’arbitro Massa

Bufera Napoli-Inter: arriva il verdetto dell’AIA sulla direzione dell’arbitro Massa dopo le polemiche del Maradona

Napoli-Inter non è ancora finita. Dopo le accese polemiche nel post partita e all’indomani del match del Maradona, è arrivato il verdetto dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri, ndr).

“Ci sono stati errori arbitrali mortificanti per noi e per i tifosi, una giornata storta che può certamente capitare a tutti”, ha dichiarato Meluso nel post partita, arrivato ai microfoni al posto di Mazzarri. “Il primo gol ci ha dato una mazzata a livello psicologico ed è stato fortemente viziato da un fallo evidente su Lobotka. Il secondo episodio che ci ha visti penalizzati è il rigore non fischiato su Osimhen”. L’AIA, però, promuove la direzione dell’arbitro Massa e l’operato dalla sala Var.

Napoli-Inter, l’AIA promuove l’operato dell’arbitro Massa

Come riportato da ‘Il Mattino’, la pagella degli osservatori dell’AIA non riporterebbe rimostranze nei confronti dell’arbitro Massa.

I vertici arbitrali avrebbero promosso la direzione del fischietto, nonostante i due episodi dubbi ed ampiamente discussi. Massa non verrà dunque fermato dall’AIA nei prossimi turni, anche se potrebbe non dirigere il Napoli per qualche tempo. Il caso, almeno per i vertici arbitrali, è già chiuso.