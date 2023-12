Vlahovic nervoso anche in allenamento: la ricostruzione dalla Continassa

Vlahovic, reduce dal rigore sbagliato a Monza, nervoso nell’allenamento odierno alla Continassa. Il racconto della seduta della Juve

La Juventus ha aperto le porte della Continassa per l’allenamento odierno. La squadra di Allegri è tornata in campo dopo il successo di Monza arrivato allo scadere.

In apertura di allenamento, assenti l’infortunato Timo Weah e Daniele Rugani, colpito da influenza. Lavoro differenziato per Alex Sandro, così come per Manuel Locatelli che si è scaldato coi compagni per poi raggiungere il brasiliano nell’altro campo.

Durante la seduta si è fatto notare anche Dusan Vlahovic, reduce dal rigore fallito a Monza e da settimane complicate (gol all’Inter a parte).

Juventus, focus sull’allenamento odierno di Dusan Vlahovic

Dusan Vlahovic è apparso nervoso nel corso dell’allenamento. Prima con un intervento ruvido su Valdesi, Next Gen aggregato per la seduta odierna, poi con Nicolò Fagioli.

Il centravanti serbo se l’è presa con il centrocampista, attualmente squalificato, per un pallone sbagliato in partitella. A fine seduta il classe 2000 si è dedicata anche ai calci di rigore dopo l’errore di Monza: cinque su sei realizzati per il bomber della Juve.

Dall’inviato Christian Masotti