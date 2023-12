Non solo il Liverpool: un’altra big sul gioiello di Allegri

Tra i nomi più chiacchierati di casa Juventus c’è anche quello di Kenan Yildiz, attaccante turco seguito in Premier League

La Juventus si gode il momento positivo della squadra che è in lotta per lo scudetto con l’Inter capolista. I bianconeri, seppur senza brillare in alcune circostanze, stanno mettendo in campo una costanza enorme, in particolare dal punto di vista dell’efficacia e dei risultati.

Un percorso di crescita che Allegri sta provando a battere, e che prevede gradualmente anche l’impiego di alcuni giovani. Da questo punto di vista la Juventus sta sfornando diversi talenti di alto livello, come Soulè che in questa annata in prestito a Frosinone sta incantando. Tra le fila bianconere intanto è rimasto il classe 2005 Kenan Yildiz, impiegato col contagocce da Allegri, che gli ha concesso 5 piccoli spezzoni di partita, ma altamente considerato dal club in ottica futura.

Si tratta di un attaccante dal talento cristallino, che sta già attirando le mire anche di club esteri nonostante i soli 18 anni. Nello specifico, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, nelle ultime settimane il Liverpool avrebbe cerchiato in rosso il suo nome, con Jorg Schmadtke, nuovo direttore sportivo del club inglese, che lo segue dai tempi del Bayern.

Calciomercato Juventus, anche l’Arsenal si unisce alla corsa per Kenan Yildiz

Al netto di tutto la Juventus, che ha rinnovato il contratto di Yildiz, ha già dimostrato di credere molto in lui in ottica futura. Intanto le attenzioni sul classe 2005 crescono, con un’altra squadra inglese che potrebbe pensarci.

Secondo quanto evidenziato da ‘Turkish-Football’ anche l’Arsenal sarebbe interessato alle prestazioni del gioiellino di casa Juve. I ‘Gunners’ avrebbero osservato Yildiz ed avrebbero anche chiesto informazioni sulla sua disponibilità, senza però presentare alcuna offerta formale. I biancorossi sarebbero persino ansiosi di muoversi con anticipo affinché il ragazzo rafforzi l’attacco a gennaio.

Al netto di tutto Yildiz quindi vede incrementare il mercato intorno a se, con la Premier League che inizia ad alzare il tiro. La Juventus ad ogni modo crede nel giovane turco, fermo restando la necessità nel prossimo futuro di fare anche cassa. Intanto Yildiz cresce tra le braccia dei bianconeri.