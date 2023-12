HIGHLIGHTS | Torino e Zapata Bum Bum, stop per un’Atalanta spenta

Nel monday night di Serie A, grande prestazione del Torino che regola 3-0 un’Atalanta irriconoscibile: Gasperini e soci frenano ancora

Poteva essere, per l’Atalanta, l’occasione di rilanciarsi nella corsa verso la zona Champions, accorciando sul quarto posto. I bergamaschi invece incappano in una serata decisamente sotto tono e nella sesta sconfitta del loro campionato, frenando ancora dopo il ko interno con il Napoli. Per il Torino, al contrario, una gara da incorniciare, che rilancia le ambizioni di Juric e dei suoi, che si impongono per 3-0 trascinati da Duvan Zapata, autore di una doppietta.

Dopo i primissimi minuti di studio, si capisce che il Torino è decisamente più in palla e prende il centro del ring. Duvan Zapata, da ex, è in serata e mette da subito in difficoltà la difesa bergamasca. Sbloccando, a metà primo tempo, prendendo posizione in area piccola su cross basso di Vlasic e girando alle spalle di Musso. L’Atalanta ha un’occasione per il pari con De Ketelaere che sbatte su Milinkovic-Savic, ma sono sempre i granata a farsi preferire per organizzazione, intensità e idee. Gasperini non è contento e prova con i cambi a rimettere in carreggiata i suoi a inizio ripresa, ma non funziona, anzi. Scalvini completa la sua serata difficile con una trattenuta ingenua su Buongiorno su azione d’angolo, il Var richiama Piccinini che decreta rigore. Sanabria è perfetto e spiazza Musso, il Torino continua a imperversare con un Vlasic superlativo che ispira tutti i compagni e flirta a più riprese con la terza rete, anche se pecca di imprecisione in ripartenza. Solo nel finale, l’Atalanta produce un abbozzo di reazione apprezzabile, ma le due chances per riaprirla, con Pasalic e Miranchuk, trovano sempre attento Milinkovic-Savic. Alla fine, Zapata trova la doppietta personale e la terza rete per il Toro con un’altra grande giocata in area di rigore. Serata da dimenticare in fretta per l’Atalanta, i granata sperano sia il via di un campionato di alto profilo.

TORINO-ATALANTA 3-0 – 22′, 94′ Zapata, 56′ Sanabria rig.

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 35, Juventus 33, Milan 29, Roma 24, Napoli 24, Fiorentina 23, Bologna 22, Atalanta 20, Lazio 20, Torino 19, Frosinone 18, Monza 18, Lecce 16, Sassuolo 15, Genoa 15, Udinese 12, Empoli 11, Cagliari 10, Verona 10, Salernitana 8.

