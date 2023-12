Giuntoli e il duello Juve-Inter per lo scudetto: frecciata a Marotta

Inter al comando della classifica, Juventus subito dietro: sulla lotta scudetto Giuntoli da’ una stoccata a Marotta

Cristiano Giuntoli ‘mattatore’ della serata, con un doppio intervento prima a Torino per la cerimonia di premiazione del Golden Boy indetta da ‘Tuttosport’ e poi al Gran Galà del Calcio a Milano. Il ds della Juventus ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti.

Premiato come ‘Challenger of the year’ a Torino, per la vittoria dello scudetto con il Napoli, ha spiegato: “Mi porto dietro tanti ricordi di questa grande soddisfazione. Devo ringraziare De Laurentiis per la pazienza che ha avuto con me nel farmi sbagliare ed esprimere. Alla Juventus ho poi trovato un gruppo di lavoro straordinario, dobbiamo trovare equilibrio per la sostenibilità”. A Milano, poi, interpellato sulla lotta scudetto ha dichiarato: “La Juventus è l’anti Inter? Ve l’avrà detto Marotta, ma negli ultimi anni sono stati loro a partire favoriti. Non gli è andata bene e quindi adesso cercano di dividere le responsabilità. Per ora puntiamo al quarto posto, la strada è lunga, anche se non vietiamo di sognare ai nostri calciatori”.