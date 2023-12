Giocatori attorno all’arbitro, comunicato UFFICIALE: regolamento violato

Polemica dopo il big match: i giocatori circondano l’arbitro, ma arriva il comunicato ufficiale con violazione del regolamento

Un big match con gol e spettacolo, ma anche con polemiche, soprattutto nei confronti del direttore di gara.

La super sfida del Maradona di domenica sera in Serie A tra Napoli e Inter ha visto la netta vittoria nerazzurra, con forti polemiche da parte dei padroni di casa. Ma le polemiche ci sono state anche in Inghilterra, dopo la sfida tra Manchester City e Tottenham, conclusa con un rocambolesco 3-3. A pochi minuti dalla fine del match, con il risultato in parità, l’arbitro Simon Hooper ha colpevolmente fischiato in ritardo un calcio di punizione per i padroni di casa, con Haaland lanciato in contropiede da solo verso la porta.

Manchester City-Tottenham: comunicato UFFICIALE della Football Association

Un fischio che i calciatori del City non hanno accettato, circondando il direttore di gara. Anche Guardiola, nell’occasione e al termine del match, ha mostrato tutto il suo disappunto.

L’episodio però non è piaciuto alla Football Association, che ha diramato un comunicato ufficiale in merito:

“Il Manchester è stato accusato di violazione della FA Rule E20.1 dopo che i suoi giocatori hanno circondato l’ufficiale di gara nel corso del match contro il Tottenham che si è giocato domenica 3 dicembre.

Si afferma che nel corso del 94′ la società non abbia vigilato affinché i propri giocatori non assumessero comportamenti scorretti. Il Manchester City avrà tempo sino a giovedì 7 dicembre per poter rispondere all’accusa”.