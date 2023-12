Gasperini lo perde dopo un quarto d’ora: a rischio con il Milan

Inizia male Torino-Atalanta per i bergamaschi: sostituzione obbligata per Gasperini, assenza pesante per il match con il Milan

Gara importante quella del lunedì sera di campionato tra Torino e Atalanta, con le ambizioni europee di entrambe a confronto. L’inizio per la squadra di Gasperini però si rivela più complicato del previsto.

Prima metà del primo tempo con il Toro a prendere il predominio, Duvan Zapata è scatenato e fa prima ammonire Scalvini dopo pochissimi minuti poi è lui stesso a realizzare il gol del vantaggio granata. Un’altra brutta notizia per i bergamaschi però è l’infortunio di Djimsiti, costretto a uscire dopo poco più di un quarto d’ora per un problema muscolare. Sostituzione con Bakker, Gasperini a questo punto però rischia di perdere il difensore anche per il big match del prossimo weekend contro il Milan.