Euro 2024, l’Italia e il girone di ferro: l’annuncio di Spalletti

L’Italia scalda i motori in vita dei prossimi Europei. Di recente sono arrivati i sorteggi dei gironi: il commento da parte di Luciano Spalletti

Nei giorni scorsi l’Italia ha conosciuto i nomi delle altre tre squadre che comporranno il girone a cui dovranno prendere parte gli azzurri ad Euro 2024.

Raggruppamento non semplice per gli azzurri che dovranno vedersela con Albania, Spagna e Croazia in un girone di ferro. Non sarà semplice strappare il pass per la fase ad eliminazione diretta visto il livello elevato degli avversari, che proveranno a mettere i bastoni tra le ruote ai campioni uscenti.

Italia, Spalletti commenta il sorteggio: “Poteva andare meglio”

A commentare le difficoltà del sorteggio ci ha pensato lo stesso Luciano Spalletti che ai microfoni ufficiali della Nazionale italiana ha ammesso: “Poteva andare meglio se si guarda al girone. Sappiamo che ci arriviamo con l’umiltà di avere molte squadre davanti. Però niente ci può togliere l’orgoglio di essere una squadra con una storia importante, e dobbiamo essere all’altezza della storia che portiamo“.

Spalletti ha quindi completato: “C’è ancora molto tempo per cui bisognerà vedere come ci arriviamo. Noi però vogliamo riuscire a giocare il nostro calcio perché per la passione e l’amore che c’è verso questo sport bisogna andarsela a giocare. Ci deve essere il piacere della sfida e del confronto”.