Carnevali attacca Mourinho: “Ha completamente sbagliato”. La verità su Berardi alla Juve | VIDEO CM.IT

Carnevali, dg del Sassuolo, fa chiarezza sul fronte di mercato Berardi-Juventus e dice la sua su Mourinho

A margine della premiazione del Gran Galà del Calcio è intervenuto anche Giovanni Carnevali: il Dg del Sassuolo è tornato sulla polemica per le dichiarazioni nel match con la Roma di Mourinho contro Berardi e sul futuro dello stesso fantasista neroverde.

Prosegue la polemica a distanza con Mourinho dopo Sassuolo-Roma: “Le parole di Mourinho non sono corrette – ha affermato Carnevali – Sarà un suo pensiero ma è completamente sbagliato. Abbiamo un buon rapporto con la dirigenza della Roma, non sono parole positive quelle che mister Mourinho ha detto. La cosa veramente importante è che abbiamo perso una partita che senza l’espulsione di Boloca si sarebbe conclusa in un modo diverso. Peccato per la sconfitta che è nata in maniera un po’ casuale. Le parole di Mourinho lasciano il tempo che trovano”.

Sul mercato, ancora temi caldi il futuro di Berardi e l’interesse della Juventus, ma Carnevali chiarisce: “Non c’è assolutamente nulla con la Juventus. Neanche per Berardi: è l’unico giocatore per il quale è arrivata una richiesta, ma attualmente non c’è niente”. Invece, sull’asse con l’Inter: “È ancora presto per parlare di mercato. Adesso non c’è nessun tipo richiesta e proposta da parte di nessuno. È tutto prematuro”.