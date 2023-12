Carlos Augusto sprinta e l’Inter sorride: il colpo estivo è già un affare

L’Inter continua a godersi il colpo Carlos Augusto, esterno sinistro arrivato dal Monza nell’ultima estate di calciomercato: le ultimissime notizie sul campionato italiano di Serie A

Una vittoria pesantissima quella di ieri sera dell’Inter di Simone Inzaghi in casa dei campioni d’Italia in carica, il Napoli passato nelle mani di Walter Mazzarri.

Uno 0-3 rotondo e autoritario da parte della squadra nerazzurra che è così tornata in vetta alla classifica nonostante le molte difficoltà alle quali ha dovuto sopperire durante il match, a partire dagli infortuni. Oltre a Denzel Dumfries, sostituito quasi nel finale per un risentimento muscolare, la Beneamata, ad inizio gara, ha dovuto rinunciare a Stefan de Vrij, difensore centrale olandese che ha accusato un problema all’adduttore. Un vero e proprio guaio per l’Inter che aveva già ai box Benjamin Pavard, acquisto più costoso dell’ultima estate di calciomercato, e Alessandro Bastoni, ormai bandiera della Beneamata. Al posto del centrale olandese, ad agire come braccetto con Acerbi che si è spostato in mezzo, è subentrato Carlos Augusto che, nei minuti disputati, è stato senza dubbio uno dei migliori in campo della squadra allenata da Simone Inzaghi.

L’Inter si gode il suo Carlos Augusto tuttofare: è lui la freccia verdeoro di Inzaghi

L’Inter si gode dunque un Carlos Augusto che, oltre ad essere un validissimo ricambio di Federico Dimarco, è anche un giocatore di livello assoluto anche come terzo di difesa. Una scoperta che non può che far piacere a Simone Inzaghi che potrà contare sul brasiliano in quella posizione anche nelle prossime sfide in attesa dei rientri degli infortunati. Il brasiliano, arrivato con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 13 milioni di euro più bonus dal Monza di Adriano Galliani, sta davvero facendo benissimo con la maglia dell’Inter e occhio a quello che potrebbe succedere, soprattutto la prossima estate.

Sulle tracce di Carlos Augusto, che pare aver già raddoppiato il valore del suo cartellino dall’arrivo alla Pinetina, potrebbero infatti finirci diversi club di Premier League, da sempre molto attenti al nostro campionato e ai talenti che sono in grado anche di dimostrare una fisicità dirompente, un po’ come il classe 1999 di proprietà dell’Inter.