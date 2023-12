Volo cancellato, trasferta in pullman per il big match

È un weekend di calcio ricchissimo di big match: da Napoli-Inter di stasera a Barcellona-Atletico passando per Newcastle-Manchester United. Problema con un volo

Il fine settimana che si sta consumando ha portato in dote con se diverse partite di cartello. In Serie A i fari sono tutti puntati su Napoli-Inter, gara di importanza capitale, mentre in Spagna il Barcellona affronterà l’Atletico Madrid nella stessa serata.

In Premier League oggi Manchester City-Tottenham, mentre ieri l’altra metà di Manchester ha dovuto affronterà una trasferta complicatissima a Newcastle sotto ogni punto di vista. Sul versante strettamente di campo di ‘Red Devils’ di ten Hag, dopo il pirotecnico pari di Champions col Galatasaray, ha collezionato un ko di misura per 1-0 in campionato.

Garnacho e soci sono finiti al tappeto nel big match di ieri sera, al quale sono arrivati non senza problemi esterni. Imprevisti meteo e peripezie varie hanno infatti condizionato di molto l’arrivo in città del Manchester United.

Il Manchester United perde a Newcastle: problemi anche col volo

Il maltempo di ieri che ha colpito il Regno Unito, ha costretto il Manchester United a rinunciare al volo per arrivare a Newcastle, complicando ulteriormente una trasferta già difficile.

La truppa di ten Hag ha dovuto fare i conti col maltempo inglese e con la conseguente cancellazione del volo che li avrebbe tranquillamente portati nel nord dell’Inghilterra per affrontare il Newcastle. Come evidenziato da ‘Talk Sport’ il volo infatti è stato cancellato e il Manchester United è stato quindi costretto giocoforza a partire col pullman, allungando notevolmente la durata e lo stress del viaggio in questione.

I ‘Red Devils’ sono poi partiti intorno alle 13 per un viaggio di circa 4 ore, che avrà inevitabilmente condizionato ritmo e status della squadra, poi perdente di misura in serata contro il Newcastle.