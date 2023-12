Tris Fiorentina, Italiano vola | 3-3 pazzesco tra Udinese e Verona

Nei match domenicali delle 15 in Serie A, la Fiorentina strapazza la Salernitana mentre tra Udinese e Verona è pari a suon di gol

La Fiorentina compie passi avanti importanti in zona Champions, l’Udinese e il Verona si annullano a vicenda sul 3-3 in uno scontro salvezza. Questi gli esiti delle due gare pomeridiane in Serie A, in match che hanno riservato gol ed emozioni numerose.

Gli uomini di Italiano si sbarazzano senza troppi problemi della Salernitana, andando in doppio vantaggio già nella metà del primo tempo con un rigore di Beltran e con un gran gol di Sottil. Nella ripresa, dopo l’unico sussulto dei campani (traversa clamorosa di Ikwuemesi), arriva il solito sigillo di Bonaventura a chiudere sul 3-0. Viola momentaneamente quinti a -1 dalla quarta posizione.

Nel derby del Triveneto, prova a scappare anche l’Udinese, con le reti di Kabasele e Lucca nel primo tempo. Prima dell’intervallo, Djuric la riapre su rigore e nella seconda parte Ngonge pareggia con una rovesciata da antologia. I friulani non ci stanno e tornano avanti con un altro gran gol di Lucca, poi cestinano diverse occasioni per il poker (anche un palo di Thauvin). E al 97′ una uscita sbagliata di Silvestri propizia il 3-3 di Henry che salva, probabilmente, la panchina di Baroni.

FIORENTINA-SALERNITANA 3-0 – 6′ Beltran (rig.), 17′ Sottil, 56′ Bonaventura

UDINESE-VERONA 3-3 – 16′ Kabasele (U), 30′, 72′ Lucca (U), 37′ Djuric rig. (V), 61′ Ngonge (V), 97′ Henry (V)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus punti 33, Inter* 32, Milan 29, Napoli* 24, Fiorentina 23, Bologna 22, Roma* 21, Atalanta* 20, Lazio 20, Frosinone 18, Monza 18, Torino* 16, Lecce 16, Sassuolo* 15, Genoa 15, Udinese 12, Empoli 11, Cagliari 10, Verona 10, Salernitana 8.

*una partita in meno