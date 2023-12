Icardi alla Juventus, è la volta buona: l’indizio che fa sognare i tifosi

Mauro Icardi e la Juventus, un corteggiamento che torna d’attualità: pista calda per il mercato di gennaio, c’è l’indizio

Ventitré gol nella passata stagione, già 16 reti con 5 assist in questa. Mauro Icardi, al Galatasaray, ha ritrovato lo smalto sotto porta che gli conoscevamo e sta trascinando la squadra turca.

Titolo nazionale vinto in primavera, giallorossi primi in classifica in campionato anche adesso. E in Champions League, dopo aver superato lunghi preliminari, a una vittoria da un clamoroso passaggio agli ottavi di finale: in caso di successo a Copenaghen, sarà qualificazione, eliminando addirittura il Manchester United.

Per il bomber argentino, un momento davvero felice e la dimostrazione di poter ancora essere incisivo ad alti livelli, dopo la malinconica fine dell’avventura con il Psg che aveva gettato dubbi anche sul prosieguo della sua carriera. A 30 anni, parliamo di un giocatore ancora di indiscusso valore in area di rigore. E che potrebbe fare ancora le fortune di squadre importanti. Non per caso, si riparla periodicamente di un suo ritorno nel nostro campionato. I ‘nostalgici’ di Icardi non mancano di certo.

Icardi-Juve, a gennaio si può fare: a fargli spazio sarebbe Vlahovic

All’inizio del 2022, si era parlato molto di un possibile approdo alla Juventus che non si concretizzò. Una pista che potrebbe tornare d’attualità nelle prossime settimane.

Secondo i bookmakers, Icardi è eccome sul taccuino di Giuntoli. E il ds bianconero potrebbe, a sorpresa, portare l’argentino in dote ad Allegri per inseguire lo scudetto. Su ‘Sisal’, l’acquisto dell’ex Inter a gennaio è bancato a 12. Molto più probabili sono ritenuti gli acquisti di Berardi e Samardzic, a quota 3.5, ma come sappiamo il mercato può sovvertire i pronostici. A fargli posto, ovviamente, sarebbe un altro centravanti come Dusan Vlavhovic: le quote della cessione del nazionale serbo ad una tra Chelsea e Atletico Madrid è fissata 7.50. Staremo a vedere.