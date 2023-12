Dionisi risponde a Mourinho: “Nessuno deve permettersi”

Dopo le stoccate di José Mourinho, arriva la risposta di Alessio Dionisi che ha commentato la sconfitta del suo Sassuolo contro la Roma

Un vantaggio illusorio quello del Sassuolo, battuto in rimonta dalla Roma tra le mura amiche del Mapei Stadium. E on manca la risposta di Alessio Dionisi al collega giallorossa José Mourinho.

Arriva la risposta di Alessio Dionisi a José Mourinho. Il tecnico del Sassuolo ha replicato al collega giallorosso che ha accusato la formazione emiliana di “non dare fairplay” giustificando il comportamento della sua squadra di non restituire il pallone agli avversari, puntando il dito in particolar modo nei confronti di un calciatore.

In particolar modo, Dionisi ha dichiarato di essere “abituato al mio fair play e parlo solo della mia squadra. Secondo il tecnico neroverde nessuno dovrebbe “permettersi di parlare dei giocatori degli altri. Per falli fatti siamo diciannovesimi in Serie A, al contrario della squadra che avevamo di fronte”.

Sassuolo, le parole di Dionisi dopo il ko con la Roma

Secondo Dionisi, dunque, il fair play “si dà a prescindere” e quelle di José Mourinho “sono parole sbagliate” dato che in questo caso la palla era stata messa fuori “per un infortunio, non per una perdita di tempo, per quanto mi riguarda non vale la pena continuare a parlarne”.

Passando all’analisi della partita, questa secondo Dionisi “è cambiata quando siamo rimasti in dieci” poi c’è stato un “calcio di rigore discutibile e un autogol”. Nessun dubbio sull’espulsione: “Cartellino rosso giusto, Boloca era dispiaciutissimo. Peccato, perché la sensazione era che il gol non l’avremmo preso mai. La partita si spiega su questo: in 11 non la perdiamo mai”.

Alessio Dionisi si dice comunque soddisfatto della prova offerta dai suoi che hanno “difeso bene” sapendo che “concedendo palla alla Roma dovevamo abbassare un po’ i laterali”. Impossibile non soffermarsi su Laurienté, protagonista di una prestazione deludente: “L’anno scorso anno ha fatto bene, ora non riesce ad esprimersi, ma sono convinto che tornerà a fare bene”.

Infine, sul calo nel finale di partita, Dionisi ammette: “Abbiamo sbagliato molti controlli, ma oggi i difensori hanno fatto una partita importante. Non penso al risultato, hanno costretto Lukaku a correre all’indietro. A centrocampo non abbiamo gamba, ma altre caratteristiche. Dobbiamo essere ordinati e di questo sono soddisfatto”.