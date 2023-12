Mourinho-Berardi continua in campo: la frase dello Special One scatena la reazione

Mourinho-Berardi è il ‘duello’ del giorno, dopo le frasi della vigilia dello Special One: altre parole in campo, ecco la reazione

Mai una partita banale, Sassuolo-Roma, e oggi non poteva esserlo di sicuro visto che la vigilia era stata infiammata dalle dichiarazioni di Mourinho. Sulla designazione arbitrale poco gradita di Marcenaro, ma anche sull’atteggiamento di Berardi.

“Come giocatore lo amo, ma lo odio anche”, aveva affermato il portoghese in conferenza stampa, riferendosi al suo modo eccessivo, a suo dire, di fare scena. Frasi che hanno spaccato il fronte e generato diverse polemiche. C’era attesa per quanto sarebbe accaduto in campo, visto un simile ‘antipasto’. E sono bastati pochi minuti per incendiare ulteriormente la situazione.

Mourinho all’arbitro su Berardi: “Ha già cominciato”, sul web è bufera

Un atterramento dello stesso Berardi in avvio, con relativa lamentela del giocatore e presunta sceneggiata sottolineata da Mourinho, ha portato il portoghese a lamentarsi a sua volta con il quarto uomo.

“Ha già cominciato!”, ha fatto presente l’allenatore romanista. Un atteggiamento che alcuni hanno approvato, altri invece si sono scagliati contro Mourinho ritenendone il modo di fare insopportabile. Ecco alcuni post su Twitter dei due opposti ‘schieramenti’:

