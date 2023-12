Dietrofront su Mourinho, non lo vogliono più in panchina: offerta ritirata

Ultime notizie sul futuro di Josè Mourinho, dietrofront clamoroso sul portoghese: offerta ritirata per lui

Si parla sempre di Josè Mourinho, inevitabilmente. Sia per quanto riguarda vicende di campo, sia per le sue dichiarazioni che fanno sempre discutere, sia per i rumours di mercato che lo riguardano.

Giorni ancora complicati e roventi per il portoghese, dopo il malumore espresso alla fine della gara contro il Servette in Europa League e per le frasi su Berardi, alla vigilia di Sassuolo-Roma, che hanno causato molte polemiche. Una gara, quella con i neroverdi, tutta da vivere e con punti in palio pesantissimi per la corsa Champions. Questo è l’obiettivo stagionale dei giallorossi, raggiungere la principale competizione europea, cosa che finora nella gestione dello Special One non è ancora successa e in generale è un traguardo la Roma non centra dal 2018. Potrebbe essere il lascito di Mourinho alla Capitale, prima di andare via, con un futuro tutto da scrivere con il contratto in scadenza. Tra gli scenari maggiormente in considerazione, c’è sempre l’Arabia Saudita, ma qualcosa starebbe cambiando.

Mourinho e l’Arabia, il club si tira indietro: cambio di rotta

Il tecnico è nel mirino di diverse squadre, o forse era. Infatti, l’Al Hilal starebbe rinunciando all’offerta presentata.

Secondo il giornalista Rudy Galetti, il club sarebbe intenzionato a dare fiducia a Jorge Jesus, il cui rendimento sta migliorando, per la soddisfazione della società. Rimarrebbe in piedi, invece, la proposta dell’Al Ahli.