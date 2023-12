Bufera Inter su Barella: compagni, Frattesi… e lo scambio con Krunic

Critiche al giocatore di Simone Inzaghi nel corso del primo tempo della sfida tra il Napoli e l’Inter

E’ finito ancora una volta nel mirino della critica. La prestazione al Maradona del centrocampista di Simone Inzaghi non sta convincendo nemmeno stasera.

Così nel corso di Napoli-Inter, sui social, i tifosi nerazzurri si sono letteralmente scatenati nei confronti di Barella e su X, in molti, si augurano di non vederlo più in campo.

Napoli-Inter, i tifosi scaricano Barella: vogliono la cessione immediata

C’è chi invoca all’utilizzo di Frattesi al posto dell’italiano e chi addirittura pagherebbe per una sua cessione.

Ma i tweet sull’ex giocatore del Cagliari sono davvero parecchi: Huckleberry, ironizzando, ad esempio, suggerisce uno scambio con il ‘cugino’ del Milan, Rade Krunić. Qualcun altro, invece, pensa in grande e propone la cessione di Barella per poter riuscire a mettere le mani su Khephren Thuram.

Scambio Krunic Barella

Chi ci guadagna? — Huckleberry (@Huckleberry_968) December 3, 2023

Cosa si deve fare per vedere Frattesi titolare e Barella in panchina? #napoliinter — Achille (@LoreCouti) December 3, 2023

Barella ogni partita droppa di 6/7 milioni valutazione. Siamo a -72 milioni, dobbiamo pagare per venderlo. — El Tikus Salamanca (@eltucusalamanca) December 3, 2023

Barella ce la fa a non passarla al Napoli? pic.twitter.com/X7NkNF5HIG — Bari24 🇦🇷⭐⭐⭐ (@Bari248) December 3, 2023

Barella è impressionante quanto si sia dimenticato come giocare — Cotoletta di pollo🤍 (@CotoletteP) December 3, 2023

Oh raga all'intervallo consiglio di inserire barella — Samuele 🧪 (@Pavus24) December 3, 2023

Non so chi sia più inguardabile fra Barella e Dumfries…. — Francesco🐍 (@Fraraii) December 3, 2023

Dumfries e Barella pago io per vederli lontano da Milano — Gyökeresiano (@homelanderismo) December 3, 2023

che azione buttata barella svegliati — claudia𓁥 (@iamfakeC) December 3, 2023

A giugno una società seria con le palle vende barella e prende thuram — MILANISTA 2 DITA (@ZiBENJI) December 3, 2023