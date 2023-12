Sorteggio di ferro per l’Italia, Spalletti traccia la strada: “Non voglio farlo”

Le parole del commissario tecnico della Nazionale pochi minuti dopo l’ufficializzazione dei vari raggruppamenti in vista della fase finale di Euro 2024

Come prevedibile, per l’Italia di Luciano Spalletti la strada per l’accesso alla fase ad eliminazione diretta di Euro 2024 è in salita. Inseriti nel Gruppo B, gli Azzurri se la vedranno con Spagna, Croazia ed Albania in un raggruppamento nel quale i margini di errori dovranno essere ridotti al minimo.

Ne è consapevole anche Luciano Spalletti che, poco dopo l’ufficializzazione del sorteggio, ha rilasciato dichiarazioni importanti. Il commissario tecnico della Nazionale, pur evidenziato le difficoltà proposte dal sorteggio, non ha alcuna intenzione di ridimensionare la propria proposta di gioco. Il monito di Spalletti è chiaro: “Il sorteggio poteva andare un po’ meglio, ci arriviamo con la consapevolezza e l’umiltà di dover fare passi in avanti, ma siamo l’Italia. Come affrontare le big? Non voglio fare un calcio speculativo, non è quello che mi piace. Penso all’importanza dell’amore e della passione che coinvolge questo sport”.

Spalletti ha poi posto l’accento sui margini di crescita dei suoi ragazzi: “Abbiamo il potenziale per fare una crescita importante. Manca ancora molto tempo e ci sono calciatori che possono crescere”. Infine un imperativo che Spalletti si auto configura: “Ho intenzione di parlar bene in questo periodo con i calciatori. Voglio portare la Nazionale ad essere un club attraverso le relazioni”.