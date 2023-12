Sorpasso ultimato: la Juve lo saluta nel 2024

La Juventus rischia di subire una vera beffa di mercato: le ultime sui rivali bianconeri che sorpassano Giuntoli

Primato momentaneo in classifica per la Juventus, che può mettersi in poltrona, domani sera, a osservare Napoli-Inter, sperando in un risultato favorevole per rimanere in vetta da sola. I bianconeri fanno sul serio e a questo punto, passo dopo passo, iniziano a credere nella possibilità di lottare per il titolo fino alla fine della stagione.

Allegri sta costruendo una squadra compatta, pur non esplosiva nelle individualità ma con grande unità di intenti, riuscendo anche a sopperire alle assenze che in questo periodo non sono state poche. Il tecnico livornese un po’ accelera e un po’ tira il freno – a DAZN, nel postpartita, aveva parlato di ‘restare attaccati’, per poi smentirsi in conferenza stampa affermando che lo scudetto è affare d’altri – ma ha la possibilità di iniziare a crederci. Specie se dal mercato di gennaio dovessero arrivare un paio di rinforzi ad hoc. Per uno di questi, però, la strada si complica.

Juventus, occhio a Phillips: può restare in Inghilterra

Come ha riportato Calciomercato.it alcuni giorni fa, la Juventus può sperare di portare a casa Kalvin Phillips in prestito secco o con diritto di riscatto a gennaio. L’operazione avverrebbe sotto l’egida della stessa agenzia che cura gli interessi di Nicolò Fagioli.

Tuttavia, la Juventus non è sola nella corsa al centrocampista, che trova poco spazio al Manchester City. In Inghilterra, secondo ’90min.com’, riferiscono che il Newcastle, lavorando sotto traccia, si starebbe portando avanti a tutti nella corsa al giocatore. Le prossime settimane chiariranno quale sarà effettivamente la situazione.