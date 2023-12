Notte fonda per Onana: incubo squalifica FIFA

Prosegue il periodo no per André Onana, che anche contro il Galatasaray si è reso protagonista di diversi errori. Occhio al possibile intervento della FIFA

Il suo approdo al Manchester United è stato uno degli affari più chiacchierati della scorsa sessione di calciomercato. Protagonista della stagione dell’Inter a suon di prestazioni importanti André Onana, però, sta faticando e non poco a ripetere gli ottimi spunti evidenziati con la maglia nerazzurra.

In ordine di tempo, gli ultimi errori commessi dall’estremo difensore camerunese risalgono alla sfida di Champions League che ha visto il Manchester United pareggiare sul campo del Galatasaray con un rocambolesco 3-3. In due circostanze, infatti, l’ex portiere dell’Inter si è mostrato piuttosto incerto tra i pali, spianando la strada alla rimonta dei giallorossi di Istanbul. Sia nella massima competizione continentale sia in campionato, Onana sta deludendo le aspettative. Le critiche dei tabloid britannici, sotto questo punto di vista, non lasciano spazio a repliche. I problemi per Onana, però, potrebbero non essere finiti qui.

Onana e la convocazione in Nazionale: così potrebbe scattare la squalifica

A fare il punto della situazione sul rebus Onana è stato sport.es. In particolare, è stato messo in evidenza come il portiere del Manchester United, almeno in teoria, dovrebbe essere impegnato con la sua Nazionale in Coppa d’Africa.

Il condizionale è d’obbligo dal momento che, secondo quanto trapela dall’Inghilterra, Onana starebbe valutando la possibilità di non prendere parte alla rassegna continentale per concentrare le sue attenzioni solo ed esclusivamente sul Manchester United. Vista la situazione piuttosto complicata, infatti, non è escluso che il portiere resti all’ombra dell’Old Trafford per allenarsi con tranquillità e giocarsi le sue chances con i Red Devils. Laddove non dovesse rispondere alla convocazione della sua Nazionale, però, Onana potrebbe incorrere in una squalifica dalla FIFA.

Uno dei punti del regolamento, infatti, è assolutamente inderogabile e prescrive che ogni calciatore convocato dalla sua Nazionale ha il divieto di giocare con il club di appartenenza nel periodo in considerazione. Staremo a vedere se ed eventualmente come ci saranno sviluppi sotto questo punto di vista.