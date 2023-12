Milan-Frosinone, esce in lacrime dopo l’infortunio

Infortunio nel corso del secondo tempo di Milan Frosinone con il giocatore uscito in lacrime e prontamente sostituito

Il posticipo del sabato metteva di fronte Milan e Frosinone; i rossoneri, dopo la sconfitta contro il Borussia Dortmund, avevano bisogno di un risultato positivo mentre i ragazzi di Di Francesco volevano dimostrare il proprio valore anche in uno stadio come San Siro. Nel corso del secondo tempo, sul punteggio di due a zero per i padroni di casa grazie al primo gol di Jovic e alla rete di Pulisic, un protagonista è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco.

Al minuto cinquantasette, Di Francesco è stato obbligato ad un cambio non preventivato; Reinier, giocatore diventato fondamentale nel sistema di gioco del Frosinone, è uscito in lacrime per un problema subito. Al suo posto il tecnico ha inserito Gelli. Un problema non di poco conto per una squadra che ha assolutamente bisogno delle sue qualità per andare a raggiungere la salvezza il prima possibile.