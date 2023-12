Lazio-Cagliari, tegola Luis Alberto: out per infortunio, le sue condizioni

Lazio in ansia per le condizioni di Luis Alberto, uscito per infortunio al 56′ a causa di un problema muscolare

Che non fosse il suo miglior momento era chiaro, anche perché Sarri lo ha dovuto praticamente ‘spremere’, essendo l’unico a dargli garanzie. Ma già da circa un mese Luis Alberto ha cominciato a perdere lucidità e la condizione non è stata più al top.

A Bologna è rimasto fuori per squalifica, col Celtic non aveva giocato ai suoi livelli ma la Lazio ha portato a casa il risultato. Lui è uscito appena dopo l’1-0, ma per lui si era trattato solo di crampi. Non si può dire lo stesso per lo stop di questa sera col Cagliari. Durante una rincorsa all’avversario, Luis Alberto ha infatti sentito tirare – probabilmente l’inguine – e si è dovuto subito fermare. Il 10 biancoceleste ha chiesto immediatamente il cambio e poi si è dovuto sedere a terra, abbassandosi i calzettoni in maniera nervosa e contrariata, arrabbiata. Al 56′ l’ex Liverpool ha dovuto così abbandonare il campo per un problema muscolare, nella speranza che si sia fermato in tempo come spesso gli è accaduto.

All’orizzonte ci sono parecchie partite, a cominciare dalla Coppa Italia martedì sera col Genoa in cui sarebbe verosimilmente partito dalla panchina. Poi Verona e quattro giorni dopo il big match a Madrid con l’Atletico per il primo posto del girone. Ancora presto per qualsiasi diagnosi, ma l’espressione nervosa di Luis Alberto anche in panchina non lascia impressioni proprio positive.