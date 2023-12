Il Milan sta per dirgli addio: blitz in città del DS

Le ultime di calciomercato non sono positive per il club di Cardinale. Il top club europeo accelera per provare a chiudere l’operazione

Difficilmente il suo futuro sarà al Milan. Le ultime di calciomercato lo danno in direzione Parigi, sponda ovviamente Paris-Saint-Germain.

Dal Brasile rilanciano dell’interesse dei parigini per Gabriel Moscardo, di cui Calciomercato.it vi aveva già parlato lo scorso 16 novembre.

Il club presieduto da Al-Khelaifi fa sul serio per il giovanissimo centrocampista del Corinthians, nei radar anche dei rossoneri ma per prezzo – circa 30 milioni esclusi bonus e commissioni – e appunto concorrenza molto complicato da raggiungere.

Secondo il collega brasiliano di ‘ADM’, Bruno Lemos, il Ds del PSG Campos è atterrato in Brasile, verosimilmente a San Paolo per trattare direttamente l’acquisto del cartellino del 18enne, che ha un contratto fino al 2026 in cui è presente una clausola da ben 100 milioni di euro.

Calciomercato Milan, il Psg accelera per Moscardo

Classico volante davanti alla difesa, Moscardo è uno dei talenti più pregiati del mercato internazionale. Il Milan è sulle sue tracce, però il club di Cardinale non ha la forza economica per competere con club del calibro di Barcellona, Chelsea e Liverpool, solo per citare altre tre grandi società che hanno il mirino puntato sul ragazzo.

Il Paris Saint-Germain vuol provare ad anticipare l’agguerrita concorrenza, anche se non risulta che abbia già presentato una proposta ufficiale. Ricordiamo che la scorsa estate il Corinthians ha respinto un’offerta da 21 milioni di euro (17 più bonus) del Chelsea, fino a qualche settimana fa la squadra in pole per Moscardo.