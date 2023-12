DIRETTA Serie A, Lazio-Cagliari: le formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra la Lazio di Sarri e il Cagliari di Ranieri in tempo reale

La Lazio riceve il Cagliari a Roma in una gara valida come secondo anticipo del sabato per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni che hanno obiettivi di classifica opposti che sarà diretta dall’arbitro Dionisi della sezione di L’Aquila.

Reduci dal bel successo sul Celtic che è valso la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League con un turno di anticipo, i biancocelesti di Maurizio Sarri vogliono tornare a vincere anche in campionato. Nelle ultime tre uscite, infatti, è arrivato un solo punto nel derby contro la Roma a fronte di due sconfitte contro Bologna e Salernitana che li hanno allontanati dalle zone nobili della graduatoria. I rossoblu di Claudio Ranieri, che invece vengono dal pareggio contro il Monza, provano il colpaccio esterno per mettere in cascina importanti punti in chiave salvezza. La partita sarà visibile in tv, su smartphone e tablet solo sulla app di Dazn. L’ultimo precedente tra le due squadre risale a due anni fa, quando finì con un pareggio 2-2 aperto da Immobile e chiuso da Cataldi dopo la rimonta dei sardi. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra Lazio e Cagliari live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Lazio-Cagliari

LAZIO (4-3-3): Provedel: Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Pedro. All. Sarri.

CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet; Hatzidiakos, Goldaniga, Dossena; Zappa, Makoumbo, Prati, Azzi; Viola; Petagna, Lapadula. All. Ranieri

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 33*, Inter 32, Milan 26, Napoli 24, Roma 21, Bologna 21, Atalanta 20, Fiorentina 20, Frosinone 18, Monza 18*, Lazio 17, Torino 16, Lecce 15, Sassuolo 15, Genoa 15*, Udinese 11, Empoli 11*, Cagliari 10, Verona 9, Salernitana 8

*una partita in più