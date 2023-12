Berardi-Juve, Allegri lo vuole subito: assalto a gennaio, ma è già pronto il piano B

Berardi continua ad essere uno degli obiettivi della Juventus che farà un nuovo tentativo a gennaio; la società ha già pronta l’alternativa

Una vittoria per il primo posto: la Juventus, grazie al successo in extremis contro il Monza, si è guadagnata la vetta della classifica in attesa del big match tra Napoli ed Inter. Lo scudetto è il grande obiettivo dei ragazzi di Allegri che vogliono sfruttare, nel migliore dei modi, l’assenza dalle coppe e la conseguente possibilità di poter preparare gli impegni di settimana in settimana.

La Juventus, dopo quattordici giornate, sta dimostrando di poter competere fino alla fine per la vittoria dello scudetto. Allegri può contare su una rosa di assoluto livello ma non è escluso che la società bianconera, nel mercato invernale, decida di intervenire con l’obiettivo di rinforzare la squadra e regalare al tecnico quelle risorse necessarie ad affrontare al meglio la seconda parte di stagione.

Uno dei reparti da rinforzare è sicuramente il centrocampo visto le vicende che hanno coinvolto Pogba e Fagioli ma i bianconeri potrebbero andare a migliorare anche l’attacco e, da questo punto di vista, continua ad essere al cento dell’attenzione il nome di Berardi. L’esterno offensivo del Sassuolo è un profilo che la Juventus sta seguendo da diverso tempo e, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i bianconeri faranno un nuovo tentativo nel prossimo mercato invernale.

Il classe 1994, in questa stagione, ha già messo a segno sette gol e due assist dimostrando tutta la sua importanza all’interno della rosa di Dionisi. Proprio per questo è molto difficile che il Sassuolo decida di privarsi, a stagione in corso, dell’esterno offensivo. Ricordiamo come il club neroverde continua a chiedere non meno di trenta milioni per Berardi.

Bernardeschi alla Juve se salta Berardi? L’ipotesi

In questa sessione invernale di mercato, la Juventus proverà a fare un tentativo per Berardi ma come detto l’operazione è piuttosto complicata. La società bianconera non vuole farsi trovare impreparata e, proprio per questa, sembra aver pronta l’alternativa. Stiamo parlando di Bernardeschi, attaccante del Toronto.

Il classe 1994 conosce molto bene l’ambiente della Juve avendo vestito la maglia bianconera per cinque stagioni. Giocatore abile tecnicamente, forte nell’uno contro uno e con una duttilità tattica che può tornare decisamente utile nella rosa di Allegri.

L’azzurro può essere impiegato in diversi ruoli a partire dall’esterno offensivo in un tridente; nel 33-5-2 della Juventus, però, avrebbe la possibilità di giocare come esterno a tutta fascia, trequartista alle spalle della punta ma anche come mezzala offensiva. A gennaio dunque possibile innesto offensivo nella rosa bianconera con Berardi in cima alla lista e Bernardeschi prima alternativa. Non ci resta che attendere il mercato invernale per capire quale sarà la scelta dei bianconeri.