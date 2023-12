Altri gol dalla mediana: 7 milioni e sprint Fiorentina

La Fiorentina vuole rinforzare la rosa a disposizione di Italiano ed ha pronto un colpo da sette milioni di euro

Dopo il successo in Conference League valso la qualificazione al turno successivo (alla prossima giornata ci si giocherà il primo posto), la Fiorentina si prepara ad affrontare la Salernitana in un match decisamente importante per i viola. I ragazzi di Italiano, nelle ultime cinque partite di campionato, hanno ottenuto una vittoria e ben quattro sconfitte.

Bisogna ritrovare la giusta continuità in modo da potersi togliere diverse soddisfazioni all’interno della stagione; la Fiorentina ha una precisa identità di gioco e vuole fare la partita indipendentemente dall’avversario che si trova di fronte. Lottare per un posto in Europa e cercare di arrivare in fondo nelle coppe; i viola hanno obiettivi importanti e, proprio per questo, la società non è escluso che intervenga sul mercato nella prossima sessione invernale.

Tra gli obiettivi di mercato della dirigenza viola troviamo anche un centrocampista con spiccate doti offensive. Parliamo infatti di un giocatore che trova con continuità la via della rete e questa è una caratteristica che può tornare molto utile alla Fiorentina. I viola, fino a questo momento, stanno dimostrando di avere delle difficoltà offensive per quanto riguarda i centravanti dal momento che Nzola e Beltran hanno segnato, in campionato, solamente un gol.

Chi è Villasanti, l’attaccante che piace alla Fiorentina?

Il giocatore che la società viola sembra stia seguendo con particolare interesse, come riportato da Okfichajes, è Mathias Villasanti. Si tratta di un classe 1997 in forza al Gremio, società calcistica brasiliana. In patria sta dimostrando di avere i crismi per imporsi anche in Europa; dal punto di vista tattico può essere impiegato sia come centrale di centrocampo ma anche nel ruolo di trequartista.

Proprio questa sua duttilità gli permette di essere particolarmente pericoloso in zona offensiva; nel 2023 ha segnato ben sette gol, quattro in campionato e tre in coppa di Brasile. Un rendimento più che positivo per un centrocampista. Mathias Villasanti ha il contratto in scadenza il trentuno dicembre del 2024 ma non è escluso che il giocatore possa lasciare il Gremio nella prossima sessione invernale di mercato.

Il giocatore ha una valutazione di sette milioni di euro e la Fiorentina sembra ci stia pensando piuttosto seriamente; nel sistema di gioco di Italiano potrebbe ricoprire il ruolo di mezzala offensiva o quello di mediano davanti alla difesa. Grazie al tecnico viola potrebbe crescere sotto diversi punti di vista.

Bisogna però sottolineare come la differenza tra Europa e Brasile sia piuttosto netta con il giocatore che avrebbe bisogno di adattarsi ad un campionato molto tattico come la Serie A. Gennaio si avvicina e i viola stanno pensando di regalare al proprio allenatore un centrocampista di grande talento.