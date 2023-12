Pif sconvolge la Serie A: non solo Inter, offerte per due big

Il fondo dell’Arabia Saudita è pronto a prelevare un grande club per sbarcare nel campionato italiano

Uno dei giganti del calcio mondiale potrebbe presto piombare in Italia per sconvolgere gli equilibri del nostro campionato. Dopo essere stato a lungo accostato all’Inter negli anni scorsi, il fondo arabo Pif potrebbe finalmente fare un deciso passo avanti per acquistare un top club italiano.

Sbarcato per la prima volta in Europa nell’ottobre 2021 grazie all’acquisizione del Newcastle, parliamo di un fondo ormai dominante nel mondo del calcio a livello globale. Un Fondo per gli investimenti pubblici (PIF) di Riyad, a cui appartiene anche la proprietà dei principali club del campionato arabo, tra cui l’Al-Ittihad, l’Al-Ahli, l’Al-Nassr e l’Al-Hilal. Insomma, considerate le cifre impressionanti mosse nell’ultima sessione di mercato estivo, è facile pensare che un suo approdo in Serie A andrebbe a modificare drasticamente gli equilibri del campionato.

Secondo quanto riferito da Maurizio Pistocchi su ‘Twitter’, Pif avrebbe trattato nei mesi scorsi l’acquisizione della Juventus. Il club bianconero avrebbe aperto alla cessione però solamente di una quota di minoranza, ipotesi – quest’ultima – non gradita al fondo arabo. Pif, infatti, sarebbe stato disposto ad investire 1,4 miliardi per prelevare le quote di maggioranza del club, valutato invece da Exor ben 2 miliardi.

Questo perché, come spiegato dal giornalista, la situazione economica dei bianconeri sarebbe precipitata dall’acquisto di Cristiano Ronaldo: “Dal 2018 la Juve ha accumulato perdite per 719.4 milioni, che hanno costretto la controllante Exor a 4 aumenti di capitale per un totale di 900 milioni. La società bianconera attualmente in Borsa capitalizza 631 milioni, 300 milioni in meno di quanto è stato iniettato dalla controllante, mentre nel 2019 capitalizzava 1.7 miliardi. In 4 anni, la gestione del club ha bruciato 2 miliardi, e nel febbraio 2024 scade il CR7Bond da 175 milioni, un bond non garantito ma che la Exor onorerà sicuramente”.

Pif in Serie A: niente Juve, Inter e Milan nel mirino

Dopo il tentativo andato a vuoto con la Juventus, Pif starebbe adesso considerando nuovamente la pista Inter e non solo.

Un approccio con i nerazzurri c’era già stato, infatti, ancor prima dell’acquisizione del Newcastle come primo club europeo. Adesso, prima di tornare alla carica per la società interista, il fondo starebbe attendendo l’evoluzione della situazione che riguarda il rifinanziamento del prestito da 275 milioni di euro con Oaktree, schizzato coi tassi di interesse sui 350 milioni e in scadenza il prossimo maggio 2024. Per questa ragione, come ribadito da Pistocchi, Pif starebbe monitorando anche il Milan “per il quale, guarda caso, c’è una richiesta di 1.4mln€”.