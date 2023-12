Palladino avvisa la Juventus: “Ecco come li metteremo in difficoltà”

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Monza-Juventus, ha parlato il tecnico dei brianzoli Raffaele Palladino

La quattordicesima giornata del campionato di Serie A si apre con l’interessante sfida tra il Monza di Raffaele Palladino e la Juventus di Massimiliano Allegri. Nella scorsa stagione, i brianzoli hanno conquistato sei punti nel doppio confronto con i bianconeri, dunque la partita si preannuncia decisamente difficile per i secondi in classifica. E Palladino ha le idee chiare per mettere in difficoltà i rivali di oggi.

“La Juve può alternare, difendere a tre e impostare a 4: è camaleontica sotto questo punto di vista. L’importante è essere pronti: dobbiamo fare una partita di spessore, di slancio, pronti a ribattere la loro forza. Cercheremo di metterli in difficoltà con le nostre armi. Chi fa la punta? Questo è ciò che dirò alla squadra, l’importante è l’occupazione degli spazi da parte di tutti; sia Ciurria, che Colpani, Pessina, Birindelli. Riescono a ruotare, ho dato loro le indicazioni. Non si tratta di una posizione statica”, le sue parole a ‘Dazn’.