Giuntoli spiazza tutti: la Juve compra un giocatore infortunato

La Juventus pensa sempre a come rinforzare la propria rosa e Giuntoli potrebbe piazzare il colpo a sorpresa: prendere un infortunato

Stasera in campo contro il Monza per prendersi il primato in classifica e mettersi poi a ‘tifare’ Napoli domenica sera contro l’Inter. La Juventus ha in testa soltanto la sfida contro i brianzoli dell’ex Raffaele Palladino, ma il futuro è lì che chiama.

Quello lontano, con le tante voci su un possibile cambio in panchina a giugno, e quello più immediato, con la caccia ad un centrocampista che possa compensare la perdita di Pogba e Fagioli. Di nomi da questo punto di vista ne sono stati fatti tanti, partendo da Phillips del Manchester City arrivando a Hojlberg del Tottenham.

Tra questi profili c’è anche quello di Thomas Partey, centrocampista dell’Arsenal, che rispetto allo scorso anno ha perso il ruolo di pilastro della formazione di Arteta. Il ghanese vuole cambiare aria e la Juventus è tra le squadre interessate con la destinazione italiana che, stando a quanto riferisce ‘okfichajes.com’, attira il calciatore.

Calciomercato Juventus, le ultime su Thomas Partey

Stando a quanto riferito dal portale spagnolo, Thomas Partey può essere il rinforzo invernale della Juventus, nonostante un infortunio che lo terrà fuori dai giochi fino al prossimo anno.

Una situazione comunque da monitorare, anche se di profili scandagliati dalla dirigenza bianconera ce ne sono diversi. Per il ghanese un problema potrebbe essere rappresentato dalla valutazione dei Gunners: il club londinese parte da una richiesta di 35 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva per Giuntoli che va a caccia di un affare in prestito.