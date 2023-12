Bufera su Vlahovic | Juve, tempo scaduto: “Venderlo subito a gennaio”

Vlahovic protagonista in negativo del primo tempo di Monza-Juventus, la pazienza dell’ambiente bianconero è arrivata al limite: chiesta la cessione

Si era sbloccato domenica scorsa contro l’Inter, dopo un lungo digiuno, con un gol propiziato da un suo recupero e realizzato in maniera pregevole. Sembrava potesse essere una svolta per la stagione di Dusan Vlahovic, ma il centravanti della Juventus, invece, è incappato subito in un episodio negativo che rialimenta il dibattito su di lui.

Il centravanti serbo, contro il Monza, dopo 11 minuti ha avuto l’occasione di segnare ancora, ma si è fatto parare un rigore da Di Gregorio. Non solo, c’è stata anche l’opportunità del tap-in, calciato però ancora peggio e permettendo un secondo miracolo al portiere monzese. Un doppio errore ‘salvato’ dal gol di Rabiot sul successivo corner, ma inevitabilmente la prestazione di Vlahovic ha finito per risentirne. E i commenti su di lui non sono stati affatto teneri, anzi.

Vlahovic, tutti inferociti per il rigore fallito: “Adesso basta, via subito”

In queste settimane si parla spesso della possibilità di rinnovargli il contratto e blindarlo, o, in alternativa, di cederlo. E’ questa seconda opzione che stasera appare quella preponderante.

Pazienza esaurita da moltissimi tifosi bianconeri su Twitter, che si sono scatenati in una serie di post estremamente critici nei suoi confronti. Per più di qualcuno, a gennaio, con una giusta offerta, andrebbe ceduto senza pensarci due volte. Ecco una raccolta dei tweet più polemici:

Possiamo anche sostituirlo Vlahovic — Antonio Di Bello (@Dibbello) December 1, 2023

È finita la partita di Dušan Vlahović — 𝗔𝗹𝗲𝗸𝘀𝗶𝗮 || #DV9 (@filipxdusan_) December 1, 2023

Speriamo di venderlo a Gennaio, ma chi se lo prende? #Vlahovic #MonzaJuve — Sebastiano Stocco (@Seba5890) December 1, 2023

VLAHOVIC SEI UN BIDONE UMANO #MonzaJuve — Aurøh (@Auro0825) December 1, 2023

VENDERE VLAHOVIC — Fanatico Allegriano Sburato (@kai_agathos) December 1, 2023