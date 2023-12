Allegri punta ancora su Chiesa e Vlahovic. Il 9: “Siamo entrambi ambiziosi”

Tra poche ore sarà calcio d’inizio. La Juventus, in trasferta, se la vedrà col Monza di Raffaele Palladino. Mister Max Allegri, in attacco, sa di poter contare sulla coppia d’assi

Il reparto offensivo bianconero sarà occupato dai due ‘top’, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, che vogliono tornare determinanti come a inizio stagione. Contro l’Inter, qualcosa si è visto

Il ‘Derby d’Italia’ è stata l’occasione per i tifosi della Juventus di riassaporare l’attacco che avrebbero sempre voluto. Inutile girarci attorno, la coppia titolare della ‘Signora’ è composta dal 7 e dal 9. Dopo un inizio spumeggiante, qualche guaio fisico di troppo e una condizione non ottimale. Problematiche che Allegri ha saputo gestire, senza grande incidenza sulla classifica.

E’ superfluo dire che però la Juventus con Chiesa e Vlahovic davanti ha tutto un’altro peso. Contro l’Inter, si è rivista un po’ di armonia fra i due: Vlahovic spalle alla porta che lavora bene sull’esterno, Chiesa che fa quello che sa fare meglio, palla in mezzo e gol da centravanti vero. Il mondo Juve non aspettava altro. E se la Juventus arrivata a dicembre può ambire anche solo a due giorni – in caso di vittoria – da prima della classe, senza l’apporto offensivo della coppia-gol è difficile pensare di restare su in alto ancora per molto.

Calciomercato Juventus, Vlahovic allontana le voci di mercato e apre al rinnovo: “Voglio restare”

Stasera a Monza, nell’impianto dell’U-Power Stadium, la Juventus schiererà ancora una volta la coppia Chiesa-Vlahovic. Con l’attacco titolare, la ‘Signora’ vuole superare l’Inter

Dusan Vlahovic è pronto a riprendersi la Juventus, per non mollarla più. Per farlo, cerca supporto in Federico Chiesa, suo partner d’attacco e amico dai tempi di Firenze.

Allegri sfida Palladino con l’attacco pesante, potendo puntare sui due giocatori ritrovati fisicamente. Le parole di Vlahovic alla ‘Gazzetta dello Sport’ ne sono la conferma. L’attaccante ha allontanato le voci di mercato, ribandendo la sua voglia di Juventus: “Sono sempre stato sicuro di voler restare. Le voci ci sono sempre e fanno parte del gioco, se ci mettiamo ad ascoltare tutti possiamo diventare pazzi”. Segnale chiaro di un’apertura verso la Juventus, anche in ottica rinnovo contrattuale.

Interessanti anche i passaggi sullo stesso Chiesa e sull’allenatore. Spesso messo in ‘antitesi’ col tecnico, il serbo ne apprezza la mentalità vincente. Sul 7 poi, Vlahovic spiega: “Siamo entrambi molto ambiziosi”. Il legame coi tifosi è ottimo e la voglia di primeggiare dell’attaccante può fare le fortune della Juventus. A partire da stasera, dove toccherà ancora una volta a Chiesa e Vlahovic.