Ultima spiaggia e poi esonero: nuova panchina per Rudi Garcia

Si è consumato l’ennesimo disastro in casa Siviglia nella serata di ieri. Una sconfitta subita in rimonta in casa che pone interrogativi sul futuro

Ancora una stagione di transizione per il Siviglia, che proprio non riesce a cambiare ritmo neanche dopo il cambio in panchina. Dallo scorso 10 ottobre Diego Alonso ha preso le redini degli andalusi, senza però migliorare la situazione.

Nove gare di oblio per il tecnico uruguaiano che ha una media punti di 0,78 ed anche ieri sera ha raccolto l’ennesima serata storta. Le reti di Ramos ed En-Nesyri sembravano far presagire ad una vittoria contro il PSV in Champions, ma la rimonta subita nel finale dagli olandesi ha riaperto le solite ferite. Ko per 2-3 ed ennesimo polverone mediatico su una squadra che nei singoli ha un valore certamente superiore rispetto al rendimento messo in campo.

Bufera inevitabile, dopo la rimonta subita, proprio su Diego Alonso, con annessi dubbi sul futuro. Josè Castro, presidente del Siviglia, è stato chiaro però dopo la partita: “Non c’è dubbio, crediamo che sia un buon allenatore, che stia facendo bene le cose, ma non abbiamo fortuna né successo”, ha detto dopo la gara alla ‘Movistar’.

Calciomercato, Siviglia in difficoltà: ultima spiaggia per Alonso

Castro ha quindi provato a coprire la posizione di Alonso, ma la prossima partita potrebbe essere già decisiva. Ne sono convinti dalla Spagna, dove vedono fondamentale la prossima gara contro il Villarreal di Marcelino, che pure sarebbe potuto finire sulla panchina del Siviglia.

Secondo quanto evidenziato da ‘elgoldigital.com’, nonostante sia stato confermato ieri da José Castro, presidente del Siviglia, appare chiaro come se Alonso non dovesse battere il sottomarino nel duello decisivo in Liga questo fine settimana, potrebbe essere esonerato. E al suo posto, a sorpresa, potrebbe arrivare Rudi Garcia, fresco di addio al Napoli.

Finora per l’uruguaiano a Siviglia solo una vittoria in Copa del Rey, e per il resto quasi esclusivamente delusioni cocenti. Qualora dovesse essere esonerato Alonso potrebbe cadere anche la testa di Victor Orta, direttamente responsabile di aver scommesso sull’attuale allenatore degli andalusi. Marcelino potrebbe quindi infliggere la spallata decisiva ad Alonso.