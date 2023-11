Tutti pazzi per Dragusin: il Genoa fissa il prezzo, la cifra spaventa

Dragusin rischia di essere uno dei grandi protagonisti della prossima sessione invernale di mercato ma la cifra è decisamente alta

Il Genoa, dopo la promozione ottenuta al termine della scorsa stagione, ha come obiettivo principale la salvezza; traguardo non semplice considerando le difficoltà del campionato. Dopo tredici giornate, il Grifone ha ottenuto quattordici punti dieci dei quali in casa. Il Luigi Ferraris, specialmente negli scontri diretti, deve rappresentare un vero e proprio punto di forza dei ragazzi di Gilardino.

L’allenatore può contare su alcuni elementi imprescindibili e uno di questi è, senza ombra di dubbio, Dragusin. Il difensore classe 2002 è fondamentale nel sistema di gioco dei rossoblù e lo testimonia che ha disputato tutti i minuti giocati dal Genoa fino a questo momento in campionato.

Giocatore abile nel gioco aereo, in marcatura e diventato un vero e proprio leader della retroguardia rossoblù. Le prestazioni di Dragusin non sono passate inosservate con diversi club ad aver messo gli occhi sul centrale; in Premier League piace ad Arsenal, Newcastle e Tottenham che potrebbero aver bisogno di rinforzare le proprie rose in modo da affrontare, nel migliore dei modi, la seconda parte di stagione. Il ventunenne però piace anche a Milan.

Genoa, Dragusin tra Milan e Premier: i rossoblù fissano il prezzo

Non solo la Premier League fortemente interessata a Dragusin; il giocatore infatti piace anche al Milan con i rossoneri ad aver assoluto bisogno di un difensore nel corso del prossimo mercato invernale. L’infortuno di Thiaw contro il Borussia Dortmund costringerà il ragazzo a stare fermo per diverso tempo mettendo Pioli in una situazione di totale emergenza.

I rossoneri rischiano di dover ricorrere alla primavera considerando come il solo Tomori sia pienamente disponibile. Dragusin, viste le sue caratteristiche tecniche e la sua forza fisica, rappresenterebbe la soluzione perfetta per il Milan. Portarlo via dal Genoa non sarà affatto semplice; sia i rossoneri sia le squadre della Premier League devono fare i conti con la richieste dei rossoblù.

Dragusin è valutato trenta milioni di euro; una cifra decisamente alta soprattutto per il mercato invernale. Il Genoa non ha nessuna intenzione di privarsi, con la stagione in corso, di un giocatore assolutamente fondamentale e in grado di dare un contributo importante per la salvezza.

Discorso diverso per quanto riguarda la prossima sessione estiva di mercato quanto è possibile immaginare una vera e propria asta di mercato per un giocatore con enormi potenzialità e che sta dimostrando di potersi imporre in un club con ambizioni superiori a quelle del Genoa.