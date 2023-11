Lazio, ritorno di fiamma: il prezzo scende ancora, occasione a gennaio

La Lazio, a gennaio, potrebbe decidere di rinforzare la rosa a disposizione di Sarri grazie ad una vera e propria occasione di mercato

Sconfitta in campionato contro la Salernitana ma capace, grazie al successo per due a zero contro il Celtic, di ottenere il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Il primo obiettivo stagionale è stato dunque raggiunto e non era per nulla semplice considerando un girone con Atletico Madrid e Feyenoord capace, negli ultimi anni, di dare diversi dispiaceri al club biancoceleste.

Ora bisogna cambiare passo in campionato perché la Lazio ha una rosa in grado di essere tra le principali protagoniste della Serie A. L’obiettivo è quello di chiudere tra le prime quattro e, proprio per questo, la società biancoceleste non è escluso che possa intervenire nel mercato invernale in modo da rinforzare la squadra a disposizione di Sarri.

Tra i reparti da rinforzare troviamo il centrocampo dove, almeno è questa la sensazione, Milinkovic Savic non è stato sostituito nel migliore dei modi nonostante sia decisamente complesso trovare un giocatore in grado di non far rimpiangere il classe 1995. Uno degli obiettivi, nella scorsa sessione estiva di mercato, è stato Samuele Ricci; il centrocampista, nonostante l’interesse del club biancoceleste, è rimasto in granata ma le cose a gennaio potrebbero cambiare.

Lazio, torna di moda Samuele Ricci: ecco perché si può fare

Attualmente infortunato, Ricci è uno dei giocatori più importanti all’interno della rosa granata; centrocampista di grande qualità che può essere impiegato sia come regista ma anche nel ruolo di mezzala e riesce a dare un contributo determinante nelle due fasi di gioco. Il classe 2001, come detto, è stato nel mirino della Lazio nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato senza però che la trattativa andasse in porto.

Stando a quanto riporta il Messaggero, Ricci potrebbe tornare di moda nel prossimo mercato invernale specialmente se il prezzo del centrocampista dovesse scendere rispetto ai venticinque milioni di qualche mese fa. Una situazione dunque da monitorare con il club biancoceleste che potrebbe bussare nuovamente alla porta del club granata per rinforzare la rosa a disposizione di Sarri con un giocatore di indiscusse qualità.

La Lazio è impegnata su tre fronti e vuole provare ad arrivare il più lontano possibile in tutte le competizioni e, proprio per questo, un giocatore come Ricci andrebbe a migliorare qualitativamente la rosa a disposizione di Sarri. Nel sistema di gioco biancoceleste, il centrocampista verrebbe impiegato come mezzala; non ci resta che aspettare gennaio per capire quale sarà il futuro di Ricci anche se, bisogna dirlo, il Torino non ha nessuna intenzione di privarsi del giocatore.