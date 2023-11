La Serie A perde un’altra stella: “Sogna il Real Madrid”

La Serie A potrebbe perdere un’altra stella, annuncio improvviso: “Sogna di giocare nel Real Madrid”. Tutti i dettagli

È andata in archivio la due giorni di Champions League con il successo del Real Madrid del fenomeno Bellingham sul Napoli di Mazzarri.

Gli azzurri sono rimasti in partita per circa 80 minuti per poi cedere nel finale sotto i colpi del talento inglese. Kvara e compagni si giocheranno la qualificazione nell’ultimo turno contro il Braga, tra le mura amiche del Maradona.

Quella del Bernabeu, però, è stata una gara speciale per l’attaccante georgiano. Papà Badri, ai microfoni di ‘Geo Team’, ha parlato così: “Khvicha ha sempre sognato e sogna ancora di giocare per il Real Madrid. Ne sono sicuro. Per Khvicha giocare contro il Real Madrid è stato speciale”

Napoli, papà Kvara: “Sogna di giocare nel Real Madrid”

“Nella mia famiglia sono tutti tifosi del Real Madrid, tranne me”, ha concluso papà Kvara. Rivelata la fede “madridista” anche del figlio.

Il classe 2001 è in scadenza di contratto nel 2027, ma si parla già di rinnovo soprattutto per adeguare l’ingaggio del gioiello georgiano. Sullo sfondo, però, c’è il sogno Real Madrid. Un desiderio al momento destinato a rimanere tale per il giocatore del Napoli.