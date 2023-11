Inter, Asllani sbaglia tutto col Benfica: “Non è all’altezza”

Kristjan Asllani è sceso in campo da titolare nella partita di ieri contro il Benfica, ma è stato fra i peggiori in campo: le ultimissime notizie sulla Champions League dell’Inter di Simone Inzaghi

L’Inter di Simone Inzaghi ha vissuto una serata a due volti ieri in casa del Benfica di Roger Schmidt.

I nerazzurri, già qualificati agli ottavi di finale di Champions League in seguito alla vittoria esterna in casa del Salisburgo, hanno messo in campo una formazione decisamente inedita nel match di Lisbona contro i portoghesi. Un undici iniziale che, nel primo tempo, è stato assolutamente da incubo. Al termine infatti dei primi 45 minuti, i nerazzurri erano addirittura in svantaggio di tre gol contro il Benfica per mano di una incredibile tripletta di Joao Mario, fantasista ed ex flop proprio dell’Inter. Nella ripresa poi è arrivata la super rimonta della squadra allenata da Simone Inzaghi che, mantenendo in campo sempre gli stessi, è riuscito ad infondere le giuste motivazioni che hanno poi portato ad un pareggio molto importanti ai fini del primo posto nella classifica del gironcino. Un giocatore però, anche nel secondo tempo, non è riuscito ad aumentare la caratura della sua prestazione sporcata anche da una palla persa che ha portato al secondo gol del Benfica: stiamo parlando di Kristjan Asllani.

Asllani delude col Benfica e i tifosi si scatenano

Era una grande chance questa per Asllani dopo le due ottime prove, prima contro la Roma e poi in casa dell’Atalanta. Una sorta di tentativo di conferma però fallita del centrocampista albanese che è finito al centro delle critiche da parte dei tifosi su X, precedentemente conosciuto come Twitter. Un fan scrive: “Ho come l’impressione che Asllani voglia sempre strafare, per impressionare e bruciare le tappe… Di fatto ottiene ogni volta l’effetto contrario, cioè la sensazione che in questa Inter può solo subentrare dalla panchina”.

Un altro: “L’unica cosa che mi dispiace della partita di ieri è aver visto un Asllani non all’altezza… Per tutti e 90 i minuti ha fatto davvero fatica… Io credo molto in lui e mi spiace quando fallisce le occasioni che il mister gli dà”.

ANDIAMO A VEDERE ALCUNI TWEET

L’unica cosa che mi dispiace della partita di ieri è aver visto un Asllani nn all’altezza…per tutti e 90 i minuti ha fatto davvero fatica … io credo molto in lui e mi spiace quando fallisce le occasioni che il mister gli dà — Giux (@GiuxInter) November 30, 2023

Bisteck ha sbagliato cose che potrà imparare, non mi preoccupa. Io mi aspettavo di più da Asllani ad esempio, che il gap con Calha non fosse ancora così ampio.

Sanchez mai al 100% anche oggi, forse al 10. Il resto per tutti è esperienza e orgoglio ⚫🔵#Benfica #BenficaInter — PaoloQuelloDell'Inter (@PaoloJayJay) November 29, 2023

Non reputo la prova di Klassen peggiore di quella di Asllani o Frattesi (che si salva solo per il gol a mio avviso) Ai più ricordo che l'anno scorso questa partita l'avrebbe giocata Gagliardini 90 minuti. Upgrade mi sembra notevole cmq#BenficaInter — IL MONACO DI MONZA (@il_monza) November 29, 2023

#Bisseck male nel primo, bene nel secondo, normale che deve crescere è giovane. Mi aspetto sempre di più da #CarlosAugusto, quella fascia può “mangiarsela” e deve farlo come a Monza. Bene #Frattesi ma può fare di più, Asllani male, Arna e Sanchez discreti #Inter https://t.co/KlvwJsJjwX — Andrea (@Andreeew0909) November 29, 2023